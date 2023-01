Cowboy Bebop aura une nouvelle édition spéciale de Blu-Ray pour son 25e anniversaire

L’anime acclamé »be-bop de cow-boy » aura une nouvelle édition Blu-ray en édition limitée pour célébrer son 25e anniversaire avec une foule d’extras supplémentaires. Via une annonce croustillantl’édition anniversaire a été confirmée pour la première le 4 avril.

Le nouvel ensemble » Cowboy Bebop » est emballé dans une boîte de collection en métal et est livré avec cinq cartes d’art qui peuvent être échangées sur la couverture. Le contenu comprend une nouvelle vidéo rétrospective célébrant les 25 ans de l’anime et son héritage.

En plus des 26 épisodes de l’anime classique sorti en 1998, la version 25e anniversaire de »Cowboy Bebop » contient quatre heures de contenu supplémentaire, y compris l’épisode manquant intitulé »Session #0 », des interviews avec le casting et production de l’équipe, clips musicaux, ouverture et fin sans texte et commentaires du réalisateur Shinichiro Watanabe et le compositeur Yoko Kanno.

»Cowboy Bebop » est considéré comme l’une des meilleures séries animées de tous les temps. Créé par Watanabe et produit par le studio d’animation bandai namcoconnu à l’époque sous le nom de Sunrise Inc., l’histoire est centrée sur un groupe de chasseurs de fortune dans un futur dystopique, mêlant science-fiction et thèmes western et noir.

Les fans ont fait l’éloge de l’animation de haute qualité, de l’intrigue tendue et émotionnelle, de l’humour fréquent et des performances de » Cowboy Bebop », tandis que de nombreux créateurs d’anime depuis sa sortie ont souligné l’anime comme une influence.

Chacun des chapitres de l’anime présente une histoire spécifique qui est résolue dans le même épisode, avec » Cowboy Bebop » expérimentant un grand nombre de genres dans le monde du divertissement.

L’anime original »Cowboy Bebop » est disponible sur Netflix et Crunchyroll. L’édition spéciale 25e anniversaire sortira le 4 avril.