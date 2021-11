« Cowboy Bebop » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

MECOOL KM2 Amlogic S905X2 Youtube Netflix 4K DDR4 2 Go RAM 8 Go eMMC ROM bluetooth 4.2 5G Wifi Android 10.0 4K HDR10 + T

Spécification:CPUAmlogic S905X2-BGPUARM Mail-G31 MP2RAMDDR4 2 GoROM8GB eMMCSystème dexploitationAndroid 10.0 VTTBluetoothBT4.2Wifi802.11ac 2T2R double Bande WifiDécodage vidéoH.264 AVCH.265 HEVCVP8 et VP9Décodage audioAAC et HE-AACDolby Digital Et Dolby Digital Plus et MS12Passthrough Dolby AtmosHDRHDR10+HDR et HLGGDNWidevine L1Playready 3000InterfacesHDMI2.1 avec HDCP2.3Optique SPDIFRJ-45 pour EthernetEntrée CC 12V1AUSB2.0 Type AUSB3.0 Type AEmplacement Macro SDCertificationsGoogle ATV, Netflix, Amazon Prime VideoMS12 y compris DDDD +, HDMI2.1 (avec CEC), HDCP2.3CE, FCC, RoHs, PoPs, REACHAdaptateur dalimentation12V1A 1.5mTélécommandeBT + IR avec Netflix et Amazon 14 touches Caractéristiques:KM2 est un Certifié Google TV Box et fonctionne sous Android TV 10 Système dexploitationLes soutiens Assistant Google et Chromecas intégré. En outre, il possède les certifications les plus importantes des principaux fournisseurs: Google, Netflix, ivi, PrimeVideo, Youtube, Disney +, etc.Lappareil de streaming KM2 affiche jusquà 4K à 60 ips de contenu en streaming également à partir dautres services de streaming populaires tels que Disney +, HBO, etc. Lappareil prend en charge 4K HDR, HDR10 et Dolby AudioProcesseur: Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex A53GPU: ARM Mail-G31 MP2Système dexploitation : Android 10.0 VTTMémoire: DDR4 2 Go, eMMC 8 GoHDR : HDR10+, HDR, HLGGDN: Widevine L1, Playready 3000Codecs audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MS12Codecs vidéo: H.265 H.264 avc, HEVC, VP8,