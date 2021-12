Cowboy Bebop annulé par Netflix après une seule saison

Cowboy Bebop semble avoir été mentionné partout ces dernières semaines comme la série live-action de Le MandalorienChristopher Yost et Andre Nemec ont fait leurs débuts sur Netflix en novembre après avoir été en développement pendant quatre ans. Maintenant, il s’avère que la longue attente de l’adaptation en anime n’en valait peut-être pas la peine. Netflix a officiellement annulé la série moins d’un mois après la sortie des 10 épisodes sur la plateforme. Bien que la série ait ses fans, ils ne sont clairement pas suffisants pour justifier une deuxième saison de l’histoire d’un groupe de chasseurs de primes voyageant dans l’espace sur un vaisseau spatial chassant des cibles et affrontant des démons de leur passé.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Comme indiqué dans The Hollywood Reporter, il a été suggéré que la série a totalisé 74 millions d’heures de visionnage au cours de ses dix épisodes au cours des trois semaines qui ont suivi sa première le 19 novembre. Cependant, il semble que la semaine commençant le 29 novembre a vu une baisse massive de 59% du nombre de téléspectateurs, ce qui a été identifié par les initiés comme l’une des principales raisons de l’annulation, avec toute une série de critiques négatives et le coût du série par rapport aux retours qu’elle va finir par rapporter. En ce qui concerne Netflix, ce n’est pas Jeu de calmar et si cela ne rapporte pas le bacon à la maison, alors les secondes chances semblent être hors de question.

A ses débuts, Cowboy Bebop ne semblait pas recevoir beaucoup d’amour de la part des critiques, avec des critiques au mieux médiocres et les opinions du public étant tout aussi mitigées. La distribution et les effets spéciaux ont été salués, mais dans l’ensemble, le ton et la traduction de l’anime original sont ce qui semblait être le problème de division sur tous les fronts. Bien qu’il y ait eu de nombreuses autres séries qui ont réussi à survivre à la nervosité de la première saison, mais encore une fois, il semble qu’avec un budget conséquent, la série se dirige de la même manière que les goûts de Le cristal noir : l’ère de la résistance, qui avait un créneau similaire de groupes de fans passionnés, mais n’était pas assez rentable pour se voir accorder une seconde chance.





Pour ceux qui ont regardé et apprécié la série, la nouvelle sera un coup dur étant donné que la série a déployé beaucoup d’efforts pour construire une base solide pour les saisons à venir, y compris la fin de la première saison sur un cliffhanger après avoir retenu le fan. personnage préféré de Radical Ed et avec Nemec et Yost ayant discuté de la façon dont une deuxième saison était déjà prévue avant que les épisodes ne fassent leurs débuts, il semble que tous ces plans consistaient en grande partie à mettre la charrue avant les bœufs et étaient peut-être un un peu prématuré.

Alors que nous avons vu un certain nombre de séries être sauvées de la hache par un changement de plateforme, la mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espèrent que cela pourrait se produire avec Cowboy Bebop est-ce que récemment Netflix a fait beaucoup d’économies, la plus notable de ces émissions sauvées étant Manifeste. Bien que nous puissions voir un peu de bruit sur les réseaux sociaux, il semble assez sûr de dire que ce ne sera pas un moment Release The Snyder Cut. Si vous voulez vérifier Cowboy Bebop pour vous-même, toute la série est disponible sur Netflix dès maintenant.









La séquence de générique d’ouverture de Cowboy Bebop reflète l’anime Shot for Shot Lors de son Global Fan Event TUDUM, Netflix a publié la séquence de titre de l’adaptation en direct de Cowboy Bebop.

Lire la suite





A propos de l’auteur