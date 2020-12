Covid19. Tata a commencé à livrer de nouvelles voitures dans une bulle de sécurité

À tout autre moment et nous trouverions cela … bizarre. Mais on est 2020 et le bizarre semble normal, cette année dominée par Covid-19 et la pandémie. Ainsi, lorsqu’un client Tata se rend chez le concessionnaire pour récupérer sa nouvelle voiture, il la trouvera enveloppée dans une bulle de sécurité, dernière mesure mise en place par la marque pour assurer la sécurité de ses clients.

Comme on peut le voir, la bulle de sécurité n’est rien de plus qu’une bulle en plastique avec une partie transparente qui entoure l’ensemble du véhicule, l’isolant de l’extérieur et du contact physique. Cette mesure fait suite à d’autres introduites au cours de l’été, dans le cadre de l’initiative Sanitized by Tata Motors.

Parmi les mesures déjà mises en œuvre, on trouve non seulement le nettoyage du véhicule avant la livraison, mais aussi la réduction, dans la mesure du possible, du contact physique avec les clients lors de la livraison.

La bulle de sécurité, à l’épreuve du Covid-19, n’a été introduite, pour l’instant, que chez un concessionnaire de la marque indienne, mais ce sera une mesure qui sera progressivement étendue à davantage de concessionnaires Tata sur tout le territoire indien.