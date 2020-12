Covid19. La génération Y choisit de plus en plus la voiture pour les transports publics

63% des milléniaux Les Portugais (NDR: nés au début des années 1980 jusqu’à la fin du siècle) choisissent de conduire une voiture et doivent utiliser les transports en commun, 71% déclarant que le changement de préférence était principalement dû au moindre risque de transmission du COVID-19 lorsque vous voyagez en voiture.

Telles sont les principales conclusions de la Enquête sur les voitures du millénaire CarNext.com 2020, une enquête qui conclut également que plus de la moitié (51,6%) des Portugais âgés de 24 à 35 ans sont plus susceptibles de se rendre à une occasion spéciale pendant la saison des fêtes par rapport à l’année dernière. 50% des milléniaux ils disent aussi qu’en vieillissant, ils préfèrent utiliser leur propre véhicule plutôt que la fréquence des transports publics.

Compte tenu des déplacements vers les points de vente, 41% des conducteurs portugais envisagent des achats en ligne, 56% déclarant que cette option permet un temps de recherche plus long.

Luis Lopes, directeur général de CarNext.com, affirme que jusqu’à présent milléniaux ils étaient la génération qui dépendait le plus des transports publics, mais la pandémie a changé la façon dont ce groupe conçoit la mobilité.

«Bien que la génération Y exprime moins de crainte par rapport au COVID-19, elle considère désormais la voiture privée comme l’option la plus sûre dans la nouvelle normalité», dit-il.

Le responsable de CarNext.com déclare qu’il s’agit d’un changement fondamental de mentalité. «Un changement supplémentaire que nous avons constaté est que la moitié des milléniaux interrogés rentreront chez eux pendant les vacances de cette année», ajoute-t-il, réitérant que la sécurité et le confort de la voiture privée sont «encore plus importants que jamais».

L’enquête CarNext.com Millennial Car Survey a été menée en novembre 2020 par OnePoll, une société d’études de marché et comprend les réponses d’un total de 3000 conducteurs âgés de 24 à 35 ans dans six pays: France, Espagne, France, Italie, Allemagne et Pays-Bas.

Dans chacun des pays étudiés, l’échantillon de l’enquête comprenait 500 conducteurs avec une répartition égale entre les sexes.