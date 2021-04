COVID ferme le parc à thème Super Nintendo World

Pas un mois ne s’est écoulé depuis son ouverture et ils ont déjà eu des problèmes. La fermeture de Super Nintendo World est due à la pandémie.

Ce n’est pas le bon moment pour quelles choses. La pandémie COVID, toujours incontrôlée et avec de nombreuses inconnues à résoudre, continue de nous laisser avec un calendrier d’événements assez changeant. Et il en va de même pour d’autres activités, comme le cas des parcs à thème. Ainsi le premier grand Fermeture du Super Nintendo World est arrivé à cause du coronavirus.

Comme annoncé par Universal Studios Japan lui-même via son site officiel, à partir du 25 avril prochain, le parc sera temporairement fermé. La raison, comme on dit, est que l’état d’urgence a été de nouveau déclaré pour la préfecture d’Osaka, où se trouve le parc qui abrite Super Nintendo World. Et donc, tant que cela durera, la réouverture n’aura pas lieu.

De cette manière, la fermeture intervient peu de temps après l’ouverture de l’aile dédiée au monde de Nintendo et Super Mario. Malheureusement, c’était l’un des scénarios qui pourraient se produire après l’ouverture du parc. Les vaccins continuent d’avoir leurs problèmes de distribution et la pandémie continue de boiter et de perdre. Plus dans certains endroits, comme Osaka susmentionné.

De plus, le monde à thème de Super Mario a déjà été touché à plusieurs reprises par le virus. Rappelons que sa construction a été retardée au début de toute l’affaire, l’année dernière, et donc son ouverture a également été reportée.

Maintenant pour voir quand ils peuvent rouvrir. Mais, surtout, pour voir quand vous pouvez revenir à une normalité minimale dans tous les domaines. Parce que malheureusement, COVID affecte trop de choses, et depuis trop longtemps.