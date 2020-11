Covid augmente le risque de troubles mentaux

Dans une étude à grande échelle, des chercheurs britanniques ont trouvé plus de cinq fois le taux de maladie mentale chez les personnes touchées par le coronavirus que chez les autres individus. Environ un an après l’arrivée du nouveau coronavirus, on sait que l’agent pathogène agressif attaque non seulement les poumons et les voies respiratoires, mais peut également affecter gravement le cœur, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les reins et la peau.

Maintenant, une étude du Oxford Health Biomedical Research Center, publiée dans la revue spécialisée Lancet Psychiatry, indique que la contraction du covid-19 peut également causer des problèmes psychologiques chez un patient sur cinq. Surtout, l’isolement est largement responsable des crises de panique, de la dépression et de l’insomnie.

Pour cette recherche à grande échelle, les scientifiques ont analysé, avec le réseau de santé TriNetX, environ 70 millions de dossiers médicaux anonymisés aux États-Unis. Parmi eux se trouvaient ceux de 62 000 patients atteints de covid-19 avec un tableau clinique médian.

Il a été examiné s’ils avaient des problèmes psychiatriques dans les deux semaines à trois mois suivant la découverte de la maladie respiratoire. Pour 18,1%, la réponse était positive et dans 5,8% des cas, il s’agissait du premier diagnostic de maladie psychique.

Plusieurs facteurs

Afin de confirmer si les troubles étaient directement liés à la covid-19, les données ont également été comparées à celles de six autres maladies, dans le même laps de temps: grippe, autres infections respiratoires et cutanées, calculs biliaires et urinaires et fractures osseuses. Dans ces cas, cependant, seulement 2,5% à 3,4% avaient des maladies psychiques.

«Cette découverte était inattendue et doit être examinée. En attendant, les troubles psychiatriques devraient être inclus dans la liste des facteurs de risque de covid-19 », a commenté l’un des auteurs de l’étude, Max Taquet, du National Institute for Health Research du Royaume-Uni.

Dans le même temps, cependant, des chercheurs britanniques mettent en garde contre le danger de surestimer l’analyse des dossiers de santé électroniques, car il n’y a toujours pas d’explication concluante à certaines particularités – telles que l’augmentation apparente de 65% du risque de contagion par le coronavirus chez les porteurs. des maladies psychiques.

En outre, deux fois plus de démence a été diagnostiquée chez les patients atteints de covid-19 en trois mois que chez les autres individus. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le virus a un effet direct sur le cerveau, et cela peut être uniquement dû au fait que davantage d’examens médicaux ont été effectués, explique Paul Harrison, professeur de psychiatrie à l’Université d’Oxford.

De plus, le sexe ou l’âge des patients n’étaient pas pris en compte, qu’ils fument ou consommaient des drogues – facteurs qui augmentent également le risque de troubles psychiatriques. Les aspects socio-économiques et le stress causé par la pandémie ont également été laissés de côté.

Cependant, on sait que le risque de développer des maladies est plus élevé pour les citoyens des classes socio-économiquement moins favorisées, qui souffrent également plus fréquemment de maladies mentales. Ce n’est que dans les prochaines années qu’il sera possible d’évaluer dans quelle mesure le nouveau coronavirus est réellement la cause directe de dommages à long terme ou de troubles mentaux.