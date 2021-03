COVID-19[FEMININE. Volkswagen soutient la Croix-Rouge portugaise dans les actions de vaccination

Icône Archange Raphaël peinte à la main fond or 18x14 cm Roumanie

Icône Archange Raphaël peinte à la main fond or 19x16 cm Roumanie. Icône de l'Archange Raphaël, réalisée à la main par un artiste peintre roumain sur bois avec base dorée.L'archange est représenté en robe bleue avec une bande rouge et dorée au centre, une lance dans une main et un bouclier avec une croix