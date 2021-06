COVID-19 se propageait aux États-Unis en décembre 2019, de plus en plus de preuves suggèrent

Le roman coronavirus est peut-être déjà arrivé aux États-Unis fin décembre 2019, ajoutant à la preuve que le virus se cachait déjà ici au moins un mois avant le premier cas signalé dans le pays, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude ont analysé plus de 24 000 échantillons de sang prélevés aux États-Unis du 2 janvier au 18 mars 2020, dans le cadre du programme All of Us des National Institutes of Health, un projet qui vise à recueillir des données sur la santé de diverses populations.

Les chercheurs ont identifié sept participants de cinq États (Illinois, Massachusetts, Wisconsin, Pennsylvanie et Mississippi) qui ont été testés positifs pour anticorps contre le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, avant les premiers cas signalés de COVID-19 dans ces États. La détection la plus ancienne provient d’un échantillon prélevé le 7 janvier dans l’Illinois. Parce qu’il faut environ deux semaines à une personne pour développer ces anticorps, les nouvelles découvertes suggèrent que le virus pourrait avoir circulé dans l’Illinois dès le 24 décembre 2019, selon l’étude publiée mardi 15 juin dans le journal. Maladies infectieuses cliniques .

« Cette étude nous permet de découvrir plus d’informations sur le début de l’épidémie américaine » de COVID-19, Dr Josh Denny, PDG de All of Us et co-auteur de l’étude, dit dans un communiqué .

Le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis a été signalé le 20 janvier 2020, chez un résident de l’État de Washington qui s’était récemment rendu en Chine. Mais les chercheurs ont soupçonné que le virus était arrivé aux États-Unis plus tôt que cela, et une étude précédente des Centers for Disease Control and Prevention a également trouvé des preuves que le virus était aux États-Unis en décembre 2019, Science en direct signalée précédemment .

Pourtant, la nouvelle étude a des limites. Bien que les tests d’anticorps positifs suggèrent une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, ils ne peuvent pas prouver qu’une personne avait le virus. Par exemple, même des tests d’anticorps très précis produisent encore un petit nombre de résultats faussement positifs.

Mais les chercheurs ont pris des mesures pour exclure les faux positifs. Ils ont utilisé deux tests d’anticorps différents, et les échantillons devaient être positifs sur les deux pour être comptés comme des résultats positifs. Le premier test a identifié 147 échantillons positifs pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2, mais parmi ceux-ci, seuls neuf ont également été testés positifs lors du deuxième test. (Deux de ces échantillons ont été collectés après l’identification des premiers cas de COVID-19 dans les États respectifs des participants.)

Il est également possible que les échantillons aient des anticorps contre d’autres coronavirus similaires qui « réagissent de manière croisée » dans ce test pour donner des résultats positifs, mais cela est rare. Dans 1 000 échantillons de sang collectés aux États-Unis de janvier à mars 2019, qui ont été utilisés comme groupe témoin à des fins de comparaison, aucun n’a été testé positif pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2.

« Il est peu probable que ces neuf [positive] les individus sont faussement positifs », ont écrit les auteurs.

Il est important de noter que les auteurs n’avaient pas d’informations sur le fait que les personnes testées positives aient voyagé récemment, ce qui suggérerait si elles ont été infectées au sein de leur communauté ou ailleurs. Les chercheurs prévoient de faire un suivi auprès des personnes testées positives pour leur poser des questions sur leurs antécédents de voyage, selon le New York Times . Ils prévoient également des recherches supplémentaires pour déterminer exactement quand le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois aux États-Unis

« Le mois exact auquel il est probablement entré aux États-Unis est encore inconnu », a déclaré au Times Keri Althoff, auteur principal de l’étude, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.