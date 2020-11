Covid 19 Révèle Comment L'obésité Nuit Au Corps En Temps Réel

La pandémie de COVID-19 a de nouveau mis l’épidémie d’obésité sous les projecteurs, révélant que l’obésité n’est plus une maladie qui nuit seulement à long terme, mais une maladie qui peut avoir des effets extrêmement dévastateurs. De nouvelles études et informations confirment les soupçons des médecins selon lesquels ce virus profite d’une maladie que notre système de santé américain actuel est incapable de maîtriser.

Dans les nouvelles les plus récentes, les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que 73% des infirmières hospitalisées à cause du COVID-19 souffraient d’obésité. De plus, une étude récente a révélé que l’obésité pouvait interférer avec l’efficacité d’un vaccin COVID-19.

L’obésité est en corrélation avec une réponse immunitaire émoussée au COVID-19, et les chercheurs craignent que cela puisse également nuire à l’efficacité du vaccin. https://t.co/lRcNupif1P25 octobre 2020

Je suis un spécialiste de l’obésité et un médecin clinicien travaillant sur les premières lignes de l’obésité dans les soins primaires à l’Université de Virginia Health System. Dans le passé, je me suis souvent retrouvé à avertir mes patients que l’obésité pouvait leur enlève des années. Aujourd’hui plus que jamais, cet avertissement est devenu vérifiable.

Plus de dégâts qu’on ne le croyait

Au départ, les médecins pensaient que l’obésité augmentait uniquement votre risque de devenir plus malade à cause du COVID-19, et non votre risque d’être infecté en premier lieu. Maintenant, une analyse plus récente montre que non seulement l’obésité augmente votre risque d’être plus malade et de mourir du COVID-19; l’obésité augmente votre risque d’être infecté en premier lieu.

En mars 2020, des études observationnelles ont noté l’hypertension, le diabète et la maladie coronarienne comme les autres affections les plus courantes – ou comorbidités – chez les patients atteints de la maladie COVID-19 plus grave. Mais ce sont les rédacteurs en chef du journal Obesity qui ont sonné pour la première fois l’alarme le 1er avril 2020, selon laquelle l’obésité se révélerait probablement être un facteur de risque indépendant pour les effets plus graves de l’infection au COVID-19.

De plus, deux études portant sur près de 10000 patients ont montré que les patients atteints à la fois de COVID-19 et d’obésité ont un risque plus élevé de décès aux jours 21 et 45 par rapport aux patients ayant un indice de masse corporelle normal, ou IMC.

Et une étude publiée en septembre 2020 a signalé des taux d’obésité plus élevés chez les patients atteints de COVID-19 qui sont gravement malades et nécessitent une intubation.

Il est de plus en plus évident d’après ces études et d’autres que les personnes obèses sont confrontées à un danger clair et actuel.

Stigmatisation et manque de compréhension

L’obésité est une maladie intéressante. C’est une question dont beaucoup de médecins parlent, souvent avec frustration que leurs patients ne puissent pas l’empêcher ou l’inverser avec le plan de traitement trop simplifié qui nous a été enseigné dans notre formation initiale; «Mangez moins et faites plus d’exercice.»

C’est aussi une maladie qui cause des problèmes physiques, tels que l’apnée du sommeil et les douleurs articulaires. Cela affecte également l’esprit et l’esprit en raison des préjugés des professionnels de la santé et de la société contre les personnes obèses. Cela peut même nuire à la taille de votre chèque de paie. Pouvez-vous imaginer le tollé si le titre disait «Les patients souffrant d’hypertension gagnent moins»?

Nous, médecins et chercheurs, avons compris depuis un certain temps les conséquences à long terme du surpoids et de l’obésité. Nous reconnaissons actuellement que l’obésité est associée à au moins 236 diagnostics médicaux, dont 13 types de cancer. L’obésité peut réduire la durée de vie d’une personne jusqu’à huit ans.

Bien que sachant cela, les médecins américains ne sont pas prêts à prévenir et à inverser l’obésité. Dans un sondage récemment publié, seulement 10% des doyens des facultés de médecine et des experts en programmes estiment que leurs étudiants étaient «très préparés» en ce qui concerne la gestion de l’obésité. La moitié des facultés de médecine ont répondu que l’élargissement de l’éducation sur l’obésité était une faible priorité ou non une priorité. En moyenne, 10 heures au total ont été consacrées à l’éducation sur l’obésité pendant toute leur formation à la faculté de médecine.

Et les médecins ne savent parfois pas comment ou quand prescrire des médicaments aux patients obèses. Par exemple, huit médicaments de perte de poids approuvés par la FDA sont sur le marché, mais seulement 2% des patients éligibles reçoivent des ordonnances pour eux de leur médecin.

Ce qui se passe dans le corps

Donc, nous voilà, avec une collision entre l’épidémie d’obésité et la pandémie de COVID-19. Et une question que je trouve que les patients me demandent de plus en plus: comment l’obésité crée-t-elle une maladie et une complication plus graves de l’infection COVID-19?

Il existe de nombreuses réponses; Commençons par la structure.

L’excès de tissu adipeux, qui stocke les graisses, crée une compression mécanique chez les patients obèses. Cela limite leur capacité à absorber et à libérer complètement une bouffée d’air.

La respiration demande plus de travail chez un patient obèse. Cela crée une maladie pulmonaire restrictive et, dans les cas les plus graves, entraîne un syndrome d’hypoventilation, qui peut amener une personne à avoir trop peu d’oxygène dans son sang.

Et puis il y a la fonction. L’obésité entraîne un excès de tissu adipeux, ou ce que nous appelons familièrement «graisse». Au fil des ans, les scientifiques ont appris que le tissu adipeux est nocif en soi. On peut dire que le tissu adipeux agit comme un organe endocrinien à part entière. Il libère plusieurs hormones et molécules qui conduisent à un état chronique d’inflammation chez les patients obèses.

Lorsque le corps est dans un état constant d’inflammation de bas grade, il libère des cytokines, des protéines qui combattent l’inflammation. Ils gardent le corps sur ses gardes, mijotent et sont prêts à combattre la maladie. C’est bien beau quand ils sont contrôlés par d’autres systèmes et cellules. Cependant, lorsqu’ils sont libérés de manière chronique, un déséquilibre peut se produire et causer des blessures au corps. Pensez-y comme un petit feu de forêt contenu. C’est dangereux, mais cela ne brûle pas toute la forêt.

COVID-19 amène le corps à créer un autre feu de forêt de cytokines. Lorsqu’une personne obèse a le COVID-19, deux petits incendies de cytokines se rejoignent, entraînant un incendie qui fait rage de l’inflammation qui endommage les poumons encore plus que les patients ayant un IMC normal.

De plus, cet état chronique d’inflammation peut conduire à ce qu’on appelle un dysfonctionnement endothélial. Dans cette condition, au lieu de s’ouvrir, les vaisseaux sanguins se ferment et se contractent, ce qui diminue encore l’oxygène vers les tissus.

De plus, une augmentation du tissu adipeux peut avoir plus d’ACE-2, l’enzyme qui permet au coronavirus d’envahir les cellules et de commencer à les endommager. Une étude récente a montré une association d’augmentation de l’ECA-2 dans le tissu adipeux plutôt que dans le tissu pulmonaire. Cette découverte renforce encore l’hypothèse selon laquelle l’obésité joue un rôle majeur dans les infections COVID-19 plus graves. Donc, en théorie, si vous avez plus de tissu adipeux, le virus peut se lier et envahir plus de cellules, entraînant des charges virales plus élevées qui restent plus longtemps, ce qui peut rendre l’infection plus grave et prolonger la guérison.

ACE-2 peut être utile pour contrer l’inflammation, mais s’il se lie autrement au COVID-19, il ne peut pas y contribuer.

Le nouveau virus SARS COVID-19 a forcé la profession médicale à faire face à la réalité que de nombreux médecins américains connaissent intrinsèquement. En ce qui concerne la prévention des maladies chroniques telles que l’obésité, le système de santé américain ne fonctionne pas bien. De nombreux assureurs récompensent les médecins en respectant les paramètres de traitement des effets de l’obésité plutôt que de la prévenir ou de traiter la maladie elle-même. Les médecins sont remboursés, par exemple, pour aider les patients atteints de diabète de type 2 à atteindre un certain niveau d’A1C ou un objectif de tension artérielle fixé.

Je crois qu’il est temps d’éduquer les médecins et de leur fournir des ressources pour lutter contre l’obésité. Les médecins ne peuvent plus nier que l’obésité, l’un des prédicteurs les plus puissants du COVID-19 et d’au moins 236 autres conditions médicales, doit devenir l’ennemi public numéro un.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le original article.

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'éditeur. Cette version de l'article a été initialement publiée le Science en direct.