COVID-19 pourrait endommager la qualité du sperme, réduire la fertilité chez les hommes, selon une étude

Certains experts demandent que le système reproducteur masculin soit considéré par l’OMS comme une voie vulnérable et un organe à haut risque d’infection au COVID-19.

Illustration de spermatozoïdes par centaines se déplaçant dans le sperme. Image: UPenn

COVID-19[feminine peut endommager la qualité du sperme et réduire la fertilité chez les hommes, selon une nouvelle étude basée sur des preuves expérimentales. La maladie virale – qui a balayé le monde et fait près de 2,2 millions de vies – peut provoquer une augmentation de la mort des spermatozoïdes, de l’inflammation et du soi-disant stress oxydatif, ont rapporté vendredi des chercheurs dans le journal. la reproduction. «Ces résultats fournissent la première preuve expérimentale directe que le système reproducteur masculin pourrait être ciblé et endommagé par le COVID-19 », ont conclu les auteurs.

Les experts commentant la recherche ont toutefois déclaré que la capacité du virus à compromettre la fertilité chez les hommes reste à prouver.

COVID-19[feminine provoque des maladies respiratoires, en particulier chez les personnes âgées et celles ayant des problèmes médicaux sous-jacents. Le monde a enregistré plus de 100 millions de cas confirmés depuis que la maladie est apparue dans le centre de la Chine à la fin de 2019. Transmise par des gouttelettes respiratoires, la maladie attaque les poumons, les reins, les intestins et le cœur.

Il peut également infecter les organes reproducteurs mâles, nuire au développement des spermatozoïdes et perturber les hormones de la reproduction, ont montré des études antérieures. Les mêmes récepteurs que le virus utilise pour accéder aux tissus pulmonaires se trouvent également dans les testicules.

Mais les effets du virus sur la capacité des hommes à se reproduire sont restés flous.

Behzad Hajizadeh Maleki et Bakhtyar Tartibian de l’Université Justus-Liebig en Allemagne ont recherché des marqueurs biologiques qui pourraient indiquer un impact négatif sur la fertilité.

Analyse effectuée à intervalles de 10 jours pendant 60 jours chez 84 hommes atteints de COVID-19 a été comparée aux données de 105 hommes en bonne santé.

Dans le COVID-19 patients, les spermatozoïdes ont montré une augmentation significative des marqueurs de l’inflammation et du stress oxydatif, un déséquilibre chimique qui peut endommager l’ADN et les protéines de l’organisme.

«Forte mise en garde»

« Ces effets sur les spermatozoïdes sont associés à une qualité inférieure du sperme et à un potentiel de fertilité réduit », a déclaré Maleki dans un communiqué. « Bien que ces effets aient eu tendance à s’améliorer avec le temps, ils sont restés significativement et anormalement plus élevés dans le COVID-19 les patients. »

Plus la maladie est grave, plus les changements sont importants, a-t-il ajouté.

Le système reproducteur masculin « devrait être considéré comme une voie vulnérable du COVID-19 infection et déclaré organe à haut risque par l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré Maleki.

Les experts non impliqués dans l’étude ont accueilli favorablement la recherche, mais ont averti que davantage était nécessaire avant de tirer des conclusions définitives et rapides.

«Les hommes ne devraient pas être indûment alarmés», a noté Alison Campbell, directrice de l’embryologie du CARE Fertility Group en Grande-Bretagne.

« Il n’y a actuellement aucune preuve définitive de dommages durables causés par COVID-19 , au sperme ou au potentiel reproducteur masculin », a-t-elle déclaré au Science Media Center de Londres.

Les résultats auraient pu être faussés, a-t-elle ajouté, par le fait que les hommes qui se remettaient de Covid étaient traités avec des corticostéroïdes et des thérapies antivirales, alors que le groupe témoin ne l’était pas.

Allan Pacey, un spécialiste en médecine de la reproduction masculine à l’Université de Sheffield, a soulevé une «forte mise en garde» sur la manière dont les données ont été interprétées.

Certains des indicateurs de diminution de la qualité du sperme pourraient être dus à des facteurs autres que COVID-19 , a-t-il dit, notant que plus d’hommes dans le COVID-19 groupe étaient en surpoids.

Le simple fait qu’un seul groupe était très malade – quelle qu’en soit la cause – devait également être pris en compte, a-t-il ajouté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂