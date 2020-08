Covid-19 pire pour la deuxième fois: une réinfection désormais également détectée aux États-Unis

En avril, un Américain de 25 ans a survécu à une infection par le coronavirus. Il ne ressent que de légers symptômes et se rétablit. Mais quelques semaines plus tard, il doit se rendre aux urgences. Un test montre: Il a de nouveau contracté le pathogène.

Selon une étude, des scientifiques ont prouvé une nouvelle infection corona chez un patient qui s’est rétabli depuis longtemps aux États-Unis. Cela montre que l’immunité après l’infection n’est pas absolue et que de multiples infections sont possibles, selon l’étude. De plus, la deuxième maladie du patient était plus grave que la première. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure des conclusions générales peuvent en être tirées.

L’étude des chercheurs dirigée par Richard Tillett de l’Université du Nevada a été soumise au magazine “The Lancet”, mais n’a pas encore été vérifiée et publiée de manière indépendante. Le cas semble être la première double infection documentée aux États-Unis. Plus récemment, des chercheurs de Hong Kong, de Belgique et des Pays-Bas ont signalé des cas documentés de nouvelles infections.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suppose qu’il y a maintenant près de 25 millions d’infections à coronavirus dans le monde qu’il s’agit de cas isolés. La durée de l’immunité après l’infection et la relation entre sa durée et la gravité de l’évolution de la maladie sont encore incertaines huit mois après le début de la pandémie.

Le cas dans l’État américain du Nevada est un patient de 25 ans qui a été testé positif pour l’agent pathogène Sars-CoV-2 pour la première fois à la mi-avril. La personne avait des symptômes de rhume et de la diarrhée. Après la guérison du patient, deux tests de coronavirus ont été négatifs en mai.

“Cela pourrait être un cas rare”

Cependant, le 31 mai, le patient a demandé une aide médicale pour des symptômes tels que fièvre, maux de tête et toux. Après une radiographie pulmonaire, la personne a été libérée. Cinq jours plus tard, le patient a été conduit aux urgences et a dû être ventilé.

Un test corona au début du mois de juin a été à nouveau positif. Les tests génétiques ont montré que les première et deuxième infections étaient des variantes différentes du Sars-CoV-2, ont expliqué les chercheurs. Cela parle contre une poussée de la première infection.

Les chercheurs ont clairement indiqué que des conclusions générales ne pouvaient pas nécessairement être tirées du cas individuel. “Cela pourrait être un événement rare”, ont-ils écrit dans l’article déposé jeudi. Jusqu’à présent, les chercheurs ont supposé qu’une infection corona qui a traversé fournira au moins temporairement une protection contre une nouvelle infection.