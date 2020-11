Covid-19 nous a-t-il rendu sans sommeil? Google recherche le trouble exploser

La pandémie de coronavirus a également des effets négatifs sur la santé de ceux qui ne sont pas infectés: anxiété face à une condition d’alerte perpétuelle, associée à mesures restrictives imposées par les gouvernements pour empêcher la propagation de la maladie, les conditions de vie de millions de personnes se détériorent lentement mais progressivement. Or, parmi les inconvénients à prendre en compte indirectement pour la pandémie, il est de plus en plus probable qu’il y ait aussi lainsomnie: d’après une analyse effectuée sur des milliards de recherches Google, les mesures restrictives consécutives à l’émergence du Covid-19 auraient pu provoquer des troubles du sommeil à des degrés divers chez des personnes en bonne santé qui, jusqu’à avant la pandémie, dormaient sans problèmes.

L’étude a été publiée fin septembre dans le Journal of Sleep Medicine, et prend en compte les données anonymes des recherches web effectuées sur le moteur de recherche Google entre janvier 2004 et mai 2020: 16 ans d’activité au cours desquels les chercheurs ont observé , juste au cours des derniers mois considérés, un pic anormal dans la recherche du terme Insomnie. L’augmentation concerne à la fois les tendances mondiales et celles relatives aux États-Unis, pays d’origine de l’étude: dans le pays d’Amérique du Nord, au cours des 5 premiers mois de l’année, la recherche sur l’insomnie a été augmenté de 58 pour cent par rapport à la même période des trois années précédentes. Au cours des jours individuels, les demandes adressées au moteur de recherche étaient concentrées surtout la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, probablement effectuée par des personnes atteintes de la maladie au moment où elles cherchaient une description et des remèdes en ligne.

Et s’il est vrai que la période de 5 mois a enregistré une augmentation globale des recherches pour le terme Insomnie par rapport aux années précédentes, l’étude fait tout de même une distinction supplémentaire: de janvier à mars cette clé était en réalité moins recherchée, alors que sa popularité est a augmenté brutalement entre avril et mai. Ce sont les mois où le coronavirus était déjà répandu dans plusieurs pays et les gouvernements ont commencé à mettre en œuvre des politiques pour contenir la contagion qui comprenait des restrictions à la liberté de mouvement – le soi-disant confinement.

L’étude elle-même doit être traitée avec prudence: financée en partie par l’association des professionnels de la médecine du sommeil aux États-Unis, elle met en évidence des corrélations entre l’impact de Covid-19 sur la planète et les recherches Google liée à un trouble dont le traitement concerne les membres de l’association elle-même. Les conclusions auxquelles on parvient confirment cependant ce qui ressort des autres enquêtes menées ces derniers mois avec différents outils, également sur le territoire italien.