COVID-19 mise en quarantaine maintenant 10 jours, 7 avec test, selon le CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont raccourci la période de quarantaine pour les contacts étroits des personnes atteintes de COVID-19. Cette période est maintenant de 10 jours si la personne ne développe pas de symptômes – ou de sept jours si la personne ne présente aucun symptôme et subit un test négatif au bon moment.

Auparavant, le CDC recommandait que les contacts étroits quarantaine pendant 14 jours après l’exposition. Les nouvelles directives indiquent que les gens peuvent arrêter la mise en quarantaine après 10 jours si non symptômes émerger; ils peuvent quitter la quarantaine encore plus tôt, à sept jours, s’ils sont testés négatifs pour le virus avec un test de diagnostic le jour 5 ou plus tard. Les tests PCR et les tests antigéniques fonctionneront à cette fin, a déclaré le Dr John Brooks, médecin en chef de la réponse COVID-19 du CDC, lors d’un point de presse mercredi 2 décembre.

Pour ceux qui testent hors de la quarantaine, ils peuvent obtenir leur test de diagnostic jusqu’à 48 heures avant le septième jour, donc dès le jour 5. Si un résultat de test négatif revient rapidement, ils doivent quand même rester en quarantaine jusqu’au jour 7. Si le résultat du test revient plus tard que le jour 7, ils doivent attendre de quitter la quarantaine jusqu’à ce qu’ils aient leurs résultats.

Même après avoir quitté la quarantaine prématurément, « les gens devraient toujours surveiller les symptômes pendant … 14 jours complets après l’exposition », le Dr Henry Walke, le responsable des incidents pour les CDC COVID-19[feminine réponse, a déclaré lors du briefing.

«La recommandation… était basée sur une modélisation approfondie, pas seulement par CDC», a déclaré Brooks. « Tous ces [studies] pointent dans la même direction, « suggérant que des quarantaines plus courtes peuvent encore réduire considérablement les infections tout en permettant à davantage de personnes de suivre les instructions, a-t-il déclaré.

La nouvelle recommandation comporte un faible risque en ce sens que certaines personnes pourraient propager le virus après avoir quitté la quarantaine, a ajouté Brooks. Cependant, ce risque est assez faible – on estime qu’une personne qui s’arrête au jour 10 a un risque d’environ 1% de propager le virus, tandis qu’une personne sortant au jour 7 avec un test négatif a un risque de 5%. Et bien sûr, le CDC conseille à ceux qui sortent de la quarantaine de continuer à prendre d’autres précautions, telles que le suivi de leurs symptômes, la distanciation sociale et le port de masques.

« Lorsque nous avons plus de personnes à bord pour terminer cela [shorter quarantine], dans l’ensemble, cela entraînera moins d’infections », a déclaré Brooks. En d’autres termes, si plus de personnes respectent les quarantaines courtes que les longues, les avantages devraient l’emporter sur les risques de quitter la quarantaine tôt. Il est difficile de recueillir des données sur le nombre les gens terminent généralement la quarantaine de 14 jours, mais de manière anecdotique, les services de santé publique locaux ont rapporté des comptes de personnes arrêtant trop tôt, a déclaré Walke.

«Je pense que c’est une bonne chose que les gens aient des options pour prévenir les infections», a déclaré le Dr Cindy Friedman, chef de la division de la santé des voyageurs au CDC, lors du briefing. La quarantaine de 14 jours peut représenter un fardeau économique énorme pour ceux qui ne peuvent pas travailler pendant cette période, de sorte que des quarantaines plus courtes augmenteront probablement la conformité, a déclaré Brooks.

Bien que les recommandations du CDC pour la quarantaine aient changé, les conseils de l’agence sur l’auto-isolement – pour les personnes dont le test est positif au COVID-19 – ne l’ont pas été. Le CDC dit que les gens peuvent sortir de l’isolement le 10ème jour de leur maladie, à condition qu’ils n’aient pas eu de symptômes dans les 24 heures, a déclaré Brooks.

En ce qui concerne les voyages de vacances d’hiver, « la chose la plus sûre à faire est de reporter les voyages de vacances et de rester à la maison », a déclaré Friedman. Pour ceux qui voyagent, il existe des moyens de rendre le voyage plus sûr, a-t-elle ajouté. Le CDC recommande aux voyageurs d’être testés un à trois jours avant leur voyage, puis de nouveau trois à cinq jours après leur arrivée à destination. Une fois de retour à la maison, les voyageurs devraient éliminer les activités non essentielles pendant au moins sept jours et suivre leurs symptômes pendant deux semaines.

« Nous savons que c’est une décision difficile, et les gens ont besoin de temps pour se préparer et avoir des discussions avec leur famille et leurs amis et pour prendre ces décisions », a déclaré Friedman. « Nos recommandations visent à leur donner les outils dont ils ont besoin pour faire ces choix difficiles. »

