Covid-19 : les Etats-Unis dépassent les 5 millions de cas actifs

Alors que les districts scolaires de tout le pays s’efforcent de déterminer comment – ou si – rouvrir les écoles aux enseignants et aux élèves en toute sécurité, le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 5 millions dimanche, selon le Centre de recherche sur les coronavirus de l’université Johns Hopkins.

Et selon une analyse du Washington Post, les États-Unis ont atteint la barre des 5 millions 17 jours seulement après avoir dépassé les 4 millions de cas. Les États-Unis sont en tête du classement mondial en terme de nombre de cas de coronavirus, représentant près d’un quart des 19,7 millions de cas dans le monde. Dimanche, le Brésil était en deuxième position avec un peu plus de 3 millions de cas, suivi par l’Inde avec 2,1 millions de cas. Et les États-Unis sont en tête d’une autre sinistre liste de coronavirus, selon Johns Hopkins, avec plus de 162 000 décès.

#COVID19 Le cap des 5 millions de cas a été franchi dimanche aux Etats-Unis 🇺🇸 où le coronavirus a tué plus de 162000 personnes. La courbe des contaminations y est en hausse vertigineuse depuis fin juin. Le nombre de nouveaux cas enregistrés y a atteint 70000/jour mi-juillet. pic.twitter.com/V4Tsk5uCMA — L’Echiquier social (@EchiquierSocial) August 10, 2020

Des chiffres de plus en plus alarmants, une gestion décriée de la crise

Alors que les chercheurs de l’université de Washington pensent que le nombre de cas a atteint un pic dans les États les plus touchés, ils prévoient maintenant que le nombre de décès liés aux coronavirus aux États-Unis pourrait atteindre 300 000 d’ici décembre, selon NPR. L’État de New York, qui a été durement touché dans les premiers jours de la pandémie, est l’État américain où le nombre de décès dus au coronavirus est le plus élevé, avec plus de 32 000, suivi du New Jersey avec près de 16 000 et de la Californie avec plus de 10 000 décès, selon les données de Johns Hopkins.

Samedi, le président Trump a signé quatre décrets visant à soulager les maux causer par le coronavirus, mais il n’est pas certain que ce soit conformes à la loi. Le taux de chômage aux États-Unis est actuellement de 10 %.

Les États-Unis ont atteint 5 millions de cas le jour même où la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle avait passé 100 jours sans nouveaux cas de transmission domestique du coronavirus.