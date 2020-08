Covid 19 : Le Japon et l’Inde rallument le signal d’avertissement

Le nombre total d’infectés par le nouveau coronavirus en Inde est déjà supérieur à 1,75 million, après un nouveau pic de contagions de 54735 enregistrés au cours des dernières 24 heures, annoncé par les autorités sanitaires.

Le ministère de la Santé a également enregistré 853 décès en une seule journée, pour un total de 37 364 depuis le début de la pandémie. Le mois de juillet a représenté à lui seul plus de 1,1 million de cas en Inde. La recrudescence des nouveaux cas de coronavirus s’est poursuivie dimanche en Inde et aux Philippines, qui ont enregistré un nouveau record quotidien dépassant les 100 000 infections totales, alors que les responsables du monde entier ont envisagé des mesures plus strictes pour freiner la propagation de la pandémie.

People in the northeast Chinese city of Dalian have been making all-out efforts to tackle the resurgence in #COVID19 cases pic.twitter.com/vL2reOGYXq — China Xinhua News (@XHNews) August 3, 2020

Un couvre-feu a été imposé à Melbourne, la deuxième ville d’Australie, suite à un pic d’infection. Des pays comme les États-Unis, l’Inde et l’Afrique du Sud luttent pour contenir leur première vague d’infections, tandis que la Corée du Sud et d’autres pays où la maladie s’est atténuée tentent d’éviter une deuxième vague en limitant les voyages et les échanges commerciaux.

La pandémie de covid-19 a déjà fait plus de 680000 morts et infecté plus de 17,6 millions de personnes dans 196 pays et territoires, selon un rapport de l’agence de presse France-Presse .

Une pandémie loin d’être maîtrisée

Les gouvernements du monde entier ont signalé 684 075 décès et 17,8 millions de cas, selon les données recueillies par l’université Johns Hopkins.En Inde, les 54 735 nouveaux cas ont diminué par rapport au record de 57 118 établi la veille, mais ont porté le total à 1,75 million. Le mois de juillet a compté pour plus de 1,1 million de ces cas.Les grandes villes de New Delhi et de Mumbai ont peut-être dépassé leur pic, a déclaré un expert du gouvernement, Randeep Guleria. Les métros, cinémas et autres équipements publics sont fermés jusqu’au 31 août.

At least 72 Indonesian doctors have died from COVID-19: IDI #jakpost https://t.co/ra8OJPcdgd — The Jakarta Post (@jakpost) August 2, 2020

Les Philippines ont signalé 5 032 nouveaux cas, ce qui porte le total à 103 185, avec 2 059 décès. Samedi, les dirigeants des organisations médicales philippines ont lancé un appel au président Rodrigo Duterte pour qu’il impose à nouveau le verrouillage de la capitale, Manille. Ils ont déclaré que le système de santé était en danger car le personnel tombe malade ou démissionne par peur ou par fatigue. Au Japon, le gouvernement a fait état de 1 540 nouveaux cas, soit près du record de 1 579 enregistré vendredi.

Des mesures inappropriés et insuffisantes

La recrudescence des infections, la plupart dans la vingtaine et la trentaine, a suscité des avertissements, les jeunes baissant leur garde. La gouverneure Yuriko Koike de Tokyo, qui est à l’origine d’environ un tiers des nouvelles infections, a déclaré qu’elle pourrait déclarer une urgence pour contenir l’épidémie. En Floride, les autorités essayaient de préparer des abris contre les tempêtes tout en imposant une distanciation sociale, alors que la tempête tropicale Isaias se dirigeait vers cet État très peuplé. Elle devait se produire près de la côte tôt dimanche.La Floride a fait état de 179 morts samedi, ce qui porte son total à plus de 7 000. Le gouverneur a averti les habitants de s’attendre à des coupures de courant et a déclaré qu’ils devraient avoir une semaine d’approvisionnement en eau et en nourriture.