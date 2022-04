COVID-19 était à nouveau la troisième cause de décès aux États-Unis en 2021

Pour la deuxième année consécutive, le COVID-19 a été la troisième cause de décès aux États-Unis, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié vendredi.

Covid était la cause sous-jacente de plus de 415 000 décès en 2021, soit 13% du total national, selon le rapport. C’est une augmentation par rapport à 10 % en 2020. Par habitant, les taux de mortalité liés au COVID-19 ont augmenté dans tous les groupes d’âge en 2021, à l’exception des 85 ans et plus.

En 2020 et 2021, les seules maladies qui ont tué plus de personnes que le COVID-19 étaient les maladies cardiaques, qui ont causé 693 000 décès l’année dernière, et le cancer, avec 605 000 décès en 2021. Les données sont cependant provisoires, de sorte que les chiffres pourraient changer à mesure que le CDC recueille plus d’informations. Le décompte du COVID-19 n’inclut pas non plus 45 000 décès pour lesquels le coronavirus était un facteur contributif plutôt qu’une cause sous-jacente.

L’année dernière, les États-Unis ont connu leur taux de mortalité global ajusté en fonction de l’âge le plus élevé depuis 2003, avec près de 842 décès pour 100 000 habitants, une légère augmentation par rapport à 2020. Une première analyse, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, a révélé que l’espérance de vie du pays avait chuté. encore plus loin en 2021, après une perte d’environ deux ans en 2020.

Bien que la grippe et la pneumonie ensemble classés comme la neuvième cause de décès en 2020, ils ont abandonné le top 10 en 2021. Pendant ce temps, le suicide est devenu la 10e cause de décès l’année dernière, contre la 12e l’année précédente.

Selon le rapport du CDC, les taux de mortalité liés au COVID-19 en 2021 étaient les plus élevés chez les Américains plus âgés, les hommes, les Hawaïens autochtones et les insulaires du Pacifique, ainsi que les populations amérindiennes et autochtones de l’Alaska. D’une année à l’autre, cependant, les taux de mortalité liés au COVID-19 ont diminué chez les Hispaniques, les Noirs et les Asiatiques.

Le nombre total de Noirs américains décédés du COVID-19 est passé de 56 000 en 2020 à 55 000 en 2021. Pendant ce temps, les décès dus au COVID-19 parmi les Blancs sont passés de 209 000 à 268 000.

Dans l’ensemble, les disparités raciales et ethniques dans les taux de mortalité par COVID-19 ajustés en fonction de l’âge se sont réduites de 2020 à 2021, selon un deuxième rapport du CDC. Ce rapport a comparé les taux de mortalité de divers groupes à celui des personnes multiraciales, qui avaient le taux le plus bas en 2020 et 2021. Les résultats ont montré que l’écart avait diminué pour tous les groupes à l’exception des Hawaïens autochtones et des insulaires du Pacifique en 2021.

Les chercheurs ont attribué ce changement à « l’impact généralisé d’interventions efficaces, y compris la vaccination ».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.