“Covid-19 est une bête”: comment va l’actrice Alyssa Milano?

L’infection d’Alyssa Milano par le coronavirus dure depuis des mois. Mais l’actrice est toujours aux prises avec les symptômes. Sur Instagram, elle écrit qu’elle a peur.

Alyssa Milano (47 ans) a été infectée par le virus corona en avril, et l’actrice donne des mises à jour régulières sur sa santé sur Instagram depuis lors. Dans son dernier article, elle dit: «Je commence à me sentir mieux physiquement.» Elle prend toujours de l’aspirine tous les trois jours pour fluidifier son sang, ainsi que de l’huile de poisson, des vitamines C, B, D et du zinc.

Mais la maladie n’est pas terminée. Milano a encore des palpitations occasionnelles ou oublie quoi dire. “Absolument le pire”, comme elle le dit. Néanmoins, le joueur de 47 ans est “loin d’être aussi mauvais qu’il y a quelques semaines”. «Cependant, j’ai parfois très peur», écrit-elle. «Pas avant d’être de nouveau malade, mais avant que mes proches ne tombent malades. Je ne veux pas qu’ils attrapent cette maladie. C’est une bête. “

“J’étais mort de peur”

Dans les mises à jour précédentes, Milano avait signalé, entre autres, sa perte de cheveux liée à Covid 19. Elle avait également perdu son odorat. Dans l’une des photos qu’elle a publiées, elle portait également un ventilateur et a décrit qu’elle avait l’impression qu’un éléphant était assis sur sa poitrine. «J’ai eu peur de la mort», a déclaré l’actrice, qui voulait utiliser ces messages pour avertir ses partisans de ne pas sous-estimer la maladie – et de continuer à porter des masques.

