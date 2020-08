Covid-19 : Disney World réduira ses heures d’activités

Walt Disney World réduit ses heures après avoir connu une fréquentation plus faible que prévu et de multiples annulations. Le parc à thème de renommée mondiale a rouvert ses portes en juillet après avoir été fermé depuis la mi-mars.

Pour les fans de l’univers Disney, la réouverture du parc était une bonne surprise, tandis que pour beaucoup, la prudence était encore de mise en pleine période de pandémie. La raison à cela est très simple : le parc se situe à Orlando, en Floride, qui, comme beaucoup d’autres villes des États-Unis, a connu une forte augmentation des cas au cours des dernières semaines.

Aussi pour faire face à cette chute de la fréquentation du parc et pour réduire au maximum le risque de propagation du virus, la compagnie a mis en place de nouveaux horaires : Magic Kingdom: de 9 h à 18 h HE, Epcot: de 11 h à 19 h, Hollywood Studios: de 10 h à 19 h et Animal Kingdom: de 9 h à 17 h. Ces nouveaux horaires entrent en vigueur le 8 septembre. C’est deux heures de moins que ce qui était prévu au départ.Ces nouvelles mesures dureront jusqu’en octobre, date à laquelle les choses seront réévaluées pour voir si la fréquentation est de nouveau en hausse ou non. L’une des principales raisons de la diminution des foules à Disney World est due à la diminution des voyages hors de l’État dans tout le pays et par la crainte d’une explosion des cas de Coronavirus.

Vivre à #DisneyWorld, c’est possible ! Pour quelques millions seulement, vous pouvez acheter une propriété au sein de la communauté résidentielle très privée de Golden Oak. Suivez-moi dans le monde magique des fans ultra-riches de #Disney ✨⤵️ pic.twitter.com/0RIhQrYbA6 — Parchéologie (@Parcheologie) August 7, 2020

Un impact économique non négligeable

Disney a perdu près de 5 milliards de dollars rien que pour le dernier trimestre et les choses ne vont pas vraiment s’arranger dans un proche avenir. Le PDG de Walt Disney, Bob Chapek, et la directrice financière, Christine McCarthy, ont révélé plus tôt cette semaine que Walt Disney World avait enregistré une augmentation record du nombre d’annulations, bien plus que ce qu’ils prévoyaient pour le parc de Floride. Les mesures de sécurité utilisées par le parc ont été critiquées par certains, tandis que d’autres sont simplement heureux de retourner enfin dans le parc pour retrouver une certaine “normalité”.

Walt Disney World réduit les horaires d’ouverture de tous ses Parcs à Thème à compter du 8 septembre prochain.

Plus d’infos: https://t.co/1xmopWNlhH pic.twitter.com/drvJxz7ByE — DLP Dream (@DreamDlp) August 8, 2020

C’était aussi le cas pour d’autres parcs Walt Disney dans le monde. Celui de Hong Kong , Disneyland a dû fermer à nouveau ses portes et le parc d’Anaheim, en Californie, reste fermé. Il était prévu d’ouvrir Disneyland à la mi-juillet, mais ces projets ont été rapidement rejetés alors que le nombre de cas en Californie a commencé à augmenter, en particulier autour de la région du comté d’Orange où se trouve le parc. Pour l’instant, il n’y a pas de délai pour rouvrir le parc, même si le quartier Downtown Disney est en plein essor depuis sa réouverture en juillet. Disneyland attend un plan unifié du gouverneur Gavin Newsom, mais les cinémas ne sont toujours pas autorisés à ouvrir actuellement, donc cela pourrait prendre un certain temps.

Même si Walt Disney World réduit ses heures de travail, cela devrait encore donner aux visiteurs suffisamment de temps pour se rendre à tout ce qu’ils veulent faire. De plus, la taille de la foule est réduite par Disney et moins de gens se présentent, ce qui signifie que la distance sociale, ainsi que les temps d’attente, ne devraient pas poser de problème. Les visiteurs doivent porter des masques en tout temps et faire vérifier leur température avant de mettre les pieds dans le parc. Le site Web officiel de Walt Disney World a été le premier à annoncer le changement des heures d’ouverture.

