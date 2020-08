Covid-19 : Apple et Google lancent une application de suivie

Cette semaine, la Virginie prévoit de publier une application de notification d’exposition COVID-19 basée sur les spécifications publiées par Apple et Google en avril. L’application, appelée COVIDWISE, est la première implémentation entièrement déployée du système d’Apple et de Google aux États-Unis et a été testée en version bêta par le ministère de la santé de l’État.

La spécification est conçue pour préserver la vie privée des patients, en particulier autour de leur lieu de résidence et s’ils ont été testés positifs pour COVID-19. “Aucune donnée de localisation ou information personnelle n’est jamais collectée, stockée ou transmise à la DMV dans le cadre de l’application”, a déclaré un responsable du ministère de la santé à Virginia Public Media, qui a été le premier à rapporter la nouvelle. “Vous pouvez supprimer l’application ou désactiver les notifications d’exposition à tout moment”.

Prévenir et agir en temps réel

Si une personne est testée positive pour le coronavirus, le ministère de la santé de Virginie (VDH) lui donnera un code PIN qu’elle pourra choisir d’utiliser pour signaler ce résultat dans l’application. Ensuite, les autres utilisateurs de l’application doivent recevoir une notification si leur téléphone a été à proximité de la personne malade à un moment donné au cours des 14 derniers jours. Toutefois, ces notifications ne seront envoyées aux téléphones que lorsque l’exposition aura atteint un seuil de force et de durée du signal Bluetooth pouvant être estimé comme un utilisateur se trouvant à moins de 1,80 m de l’autre utilisateur pendant 15 minutes (selon la définition de “contact étroit” des Centres de contrôle et de prévention des maladies).

Virginia launches first COVID-19 exposure notification app in US using Google-Apple API https://t.co/aJkChiCJrJ — Tech_I_Need (@TechINeed) August 6, 2020

Le système d’Apple et de Google repose sur la technologie Bluetooth à faible énergie (BLE) et ne permet pas de suivre la localisation physique par GPS. Il collecte et stocke les signaux des téléphones situés à proximité. Les téléphones échangent des clés anonymes, qui changent toutes les 15 minutes. Les entreprises ont annoncé leur partenariat en avril et ont communiqué l’API du système aux services de santé en mai.