COVID 19: 7 acteurs déjà vaccinés

La pandémie de coronavirus cela a causé un avant et un après dans le monde entier. Le virus, qui a atteint tous les pays en ruinant les économies, le tourisme et les emplois, a également provoqué et continue de semer la panique dans la société.

Mais, ceux qui souffrent le plus, depuis le début, des conséquences COVID 19 ce sont des adultes plus âgés. Comme on le sait, cette maladie encore inconnue peut faire des ravages sur le corps des personnes de plus de 70 ans.

À tel point que, dans le cas de l’industrie cinématographique, les productions ont mis l’accent sur le soin, en particulier pour les acteurs les plus exposés au coronavirus. Cependant, beaucoup d’entre eux ont déjà été vaccinés contre cette maladie.

7 acteurs vaccinés contre le Coronavirus

1. Anthony Hopkins

L’acteur de 83 ans était très excité lorsqu’il a reçu la dose du vaccin le 28 janvier. « Lumière au bout du tunnel (après une quarantaine auto-imposée»Il a écrit sur son compte Twitter et a également remercié publiquement le service de santé publique du comté de Los Angeles et le Hollywood Presbyterian Medical Center.

2. Patrick Stewart

C’était le 22 janvier lorsque l’acteur a été immunisé contre le COVID. Il, pour sa part, a mis en ligne une vidéo de remerciements sur Instagram et a écrit: «Faites-vous vacciner dès que possible, pour alléger le fardeau qui pèse sur eux (les médecins) et continuez à porter un masque pour protéger vos concitoyens« Et aussi ajouté: »À 80 ans, je suis reconnaissant et optimiste pour des jours meilleurs.».

3. Samuel Jackson

Il est l’un des acteurs les plus légendaires d’Hollywood et, également le 22 janvier, il a reçu la dose contre le coronavirus. Il était très heureux de montrer à ses abonnés Instagram le moment où il faisait la queue pour se faire vacciner devant le Forum, en Californie.

4. Jane Fonda

La protagoniste de Grace & Frankie et qui a maintenant 83 ans est une autre de celles qui ont rendu publique son enthousiasme le 22 février à recevoir le vaccin. « Je suis allé me ​​faire vacciner aujourd’hui», A-t-il écrit sur Instagram à côté d’une photo prise au moment exact de la crevaison.

5. Florinda Meza

Contrairement à de nombreuses célébrités, qui faisaient partie de la «vaccination vip», Florinda Meza a partagé sur ses réseaux sociaux une carte postale d’elle faisant la queue pour appliquer la première vaccination contre le COVID. « Attendre démocratiquement le vaccin. J’ai juste enlevé le masque pour la photo»A écrit la veuve de Roberto Gómez Bolaños, qui a maintenant 72 ans.

6. Ryan Reynolds

L’acteur, même s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité et n’a que 44 ans, a également été immunisé contre Covid avec sa femme, Blake Lively. « J’ai enfin la 5G», Écrivait-il sur ses réseaux sociaux au moment de sa vaccination.

7. Jessica Chastain

L’interprète, qui a le même âge que Reynolds, est un autre de ceux qui ont reçu le remède contre le virus. « Enfin mon heure pour le vaccin est arrivée, c’est bien plus qu’une injection dans le bras, c’est notre façon de lutter contre le COVID, de se protéger et de garder ceux qui nous entourent sains et saufs.», A-t-il assuré.