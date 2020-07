Covid-19 : 5 conseils pour obtenir un stage

Même si le chômage a atteint un record élevé en raison des fermetures d’entreprises et des mesures de distanciation sociale provoquées par le nouveau coronavirus, vous pouvez toujours décrocher un stage si vous savez vous adapter et faire preuve de créativité.

Ces conseils viennent de Jon Schlesinger, directeur du centre de carrière de l’Université Brandeis et aussi un conférencier dans un cours conçu pour amener les étudiants à réfléchir de manière critique sur l’industrie dans laquelle ils seront stagiaires. Ici, Schlesinger propose cinq conseils aux étudiants qui recherchent des stages ou qui n’ont pas encore commencé les stages qu’ils ont obtenus.

Créez vos propres stages virtuels

Alors qu’un sondage auprès de 283 employeurs recrutant sur les campus universitaires a révélé que 16% avaient révoqué des offres de stage, le sondage a également révélé que près de 40% des employeurs sont passés à un programme de stages virtuels.

Bien que les employeurs qui déménagent en ligne signifient qu’il n’y a plus de bureau où aller, cela peut vous ouvrir des opportunités pour travailler virtuellement. Créer un stage virtuel par vous-même est possible si vous étiez déjà en entretien, ou si vous êtes toujours en réseau et en établissant des liens. Soyez prêt à partager comment vous pourriez aider l’employeur travaillant sur un projet spécifique ou l’aider à combler une lacune pendant cette crise. Profitez de cette situation unique pour essayer une industrie ou travailler avec un employeur dans un endroit où vous ne pourriez pas vous rendre autrement.

Faire preuve d’initiative en proposant son propre stage virtuel est une façon de se démarquer auprès d’un employeur et faire preuve de courage. Alors que de plus en plus d’employeurs s’adaptent à la crise actuelle, vous pouvez également trouver plus offres de stages virtuels des meilleurs employeurs.

Essayez un micro-stage

Micro-stages sont des missions à court terme basées sur des projets. Considérez-vous comme un entrepreneur indépendant travaillant sur un projet pour une entreprise. Vous êtes en charge de votre propre temps, tant que vous terminez la mission. Parker Dewey, un site Web qui relie les étudiants et les jeunes diplômés à des affectations professionnelles rémunérées à court terme, est un bon endroit pour rechercher des offres de micro-stages rémunérés d’entreprises allant du Fortune 100 aux startups émergentes.

Concentrez-vous sur qui embauche

Avec tout le revendications au chômage et fermetures d’entreprises, il est facile de supposer que personne n’embauche. Cependant, dans chaque marché bas, il y a toujours des employeurs qui embauchent. Recherchez les grandes entreprises de technologie, les soins de santé, les services financiers, les logiciels d’entreprise et les services de conseil.

Il existe de nombreux sites Web contenant des informations sur les personnes qui embauchent. L’une des plus grandes plateformes reliant étudiants et employeurs, a contacté ses employeurs pour trouver 500 entreprises embauchent actuellement des étudiants sur la plateforme. Aucune liste ne sera exhaustive. Il est toujours préférable de contacter le recruteur ou l’employeur individuel pour en savoir plus sur leurs plans d’embauche. Cependant, le temps consacré à la recherche d’employeurs et au réseautage est plus crucial que l’envoi de CV.

Élargissez vos perspectives

Lorsque vous commencez à élaborer tout type de plan de carrière, il est utile d’être concentré mais flexible. La pandémie montre à quelle vitesse même les meilleurs plans peuvent changer. Développez votre réflexion et les types de rôles ou d’industries auxquels vous postulez. Si vous vous concentriez sur un poste de recherche en laboratoire dans un laboratoire universitaire qui n’embauche plus, envisagez d’autres endroits, tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques ou la rédaction scientifique et d’autres rôles qui pourraient être éloignés.

Si vous envisagez de faire un stage dans un cabinet de conseil, vous pourriez vous tourner vers des startups, des organisations à but non lucratif ou des entreprises locales qui ont besoin d’aide pour surmonter cette crise. La clé est de continuer à réfléchir et d’élargir votre réflexion. N’enlevez rien de la table. Contactez votre réseau pour obtenir des conseils. Faites preuve de créativité et pensez aux rôles passés que vous avez appréciés. Même une activité sur le campus ou un problème social qui vous tient à cœur peut vous conduire dans une nouvelle direction.

Développez des compétences prêtes pour la carrière

En fin de compte, les employeurs apprécieront les compétences que vous pouvez leur apporter. Donc, si vous avez de la difficulté à trouver un stage officiel ou un emploi à temps partiel – que ce soit cet été ou n’importe quand – utilisez le temps pour identifier et développer de nouvelles compétences. Les meilleures compétences recherchées par les employeurs sur les CV, comme la communication verbale et écrite et la résolution de problèmes, sont des compétences que vous pouvez développer chez vous dès maintenant. LinkedIn Learning – disponible dans de nombreuses universités – donne accès à des cours dirigés par des experts, parfaits pour acquérir des compétences techniques et créatives, telles que de nouveaux langages de programmation informatique ou des didacticiels sur l’édition d’images, etc. Utiliser donc votre temps pour acquérir de nouvelles compétences académiques.

Utilisez ce temps pour créer vos propres projets ou travaux indépendants: concevoir une application, écrire du code, créer une campagne marketing, résoudre un problème commercial, rédiger une déclaration de recherche ou créer un blog. Pour commencer, imaginez qu’il s’agit d’un projet scolaire, pensez à un problème ou à un problème actuel, donnez-vous une tâche et trouvez votre propre solution. Par exemple, comment conseilleriez-vous à un constructeur automobile de continuer à fonctionner pendant cette crise, ou quel type de plan marketing envisagez-vous pour une entreprise de restauration rapide en ce moment?

Vous pouvez ajouter l’une de ces expériences à un CV, un profil LinkedIn, une lettre de motivation ou lors d’une entrevue pour montrer aux employeurs que vous êtes prêt à saisir l’opportunité de franchir la prochaine étape de votre future carrière.