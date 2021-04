Covenant présente la bande-annonce de Gord, son premier jeu vidéo

Aujourd’hui, nous vous proposons la première bande-annonce de Gord, un nouveau titre de stratégie et de fantaisie sombre avec une esthétique qui vous est peut-être familière.

Un monde sombre et dangereux, une colonie en pleine expansion, des combats stratégiques, des citoyens à soigner et à protéger … Tout cela nous attend dans la récente La remorque de Gord.

Ce nouveau titre a une forte esthétique folklorique slave, similaire à celle vue dans la saga The Witcher. Ce n’est pas par hasard puisque Covenant, qui est le studio en charge de sa programmation, a été fondé par l’ancien producteur de CD Projekt Red Stan Just.

Gord est un nouveau jeu d’aventure sombre et fantastique qui comporte également des éléments de construction, de survie et de stratégie. Ce sera à nous de diriger et de gérer une colonie, afin de la faire grandir tout en la protégeant de divers dangers tels que des tribus rivales, de multiples monstres et d’étranges pouvoirs qui habitent la forêt.

Selon ses développeurs, le titre combine des mécanismes jouables d’autres œuvres intéressantes telles que Northgard, Darkest Dungeon, Don’t Starve ou Frostpunk. En fait, dans ce dernier titre de 11 Bit Studios, Stan Just a également agi en tant que producteur.

Un autre point intéressant est que nous devrons également prendre soin de la santé mentale et de la charge mentale de nos compagnons aventuriers et des citoyens de la ville. Heureusement, nous aurons des sorts et des enchantements pour nous défendre contre toute menace.

Bien sûr, il faudra être patient puisque le titre n’arrivera pas au moins avant 2022.

Allons-y!