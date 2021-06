COVAXIN n’est pas fait de sérum de veau, fait partie du processus de fabrication – MoHFW et Bharat Biotech clarifient

16 juin 2021 19:33:45 IST

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial et Bharat Biotech ont précisé que le vaccin COVAXIN COVID-19 n’est pas fait de sérum de veau. Les informations sur le vaccin indigène proviennent d’une pétition de droit à l’information (RTI) déposée en avril. La pétition a ouvert une boîte de vers métaphorique pour la société pharmaceutique qui a fabriqué le vaccin. Il est également accusé par certains sur les réseaux sociaux d’avoir caché cette information au public. Bharat Biotech et le ministère de la Santé ont nié ces accusations.

Bien que l’utilisation de sérum de veau ne soit pas surprenante pour les professionnels de l’industrie des vaccins, elle a été un peu surprenante pour le grand public.

Plaidoyer RTI

Dans une pétition RTI soumise le 15 avril 2021 à la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), Vikas Patni a posé 12 questions pour obtenir des réponses sur des sujets allant du contenu du vaccin, sa date d’expiration et ses effets secondaires, les lois restreignant les voyages et le gouvernement. compenser les personnes qui ont des effets indésirables, etc. Parmi ces questions, Patni a demandé si le sérum bovin fœtal (FSB) a été utilisé, sous quelque forme que ce soit, lors de la fabrication de l’un des vaccins.

CDSCO a répondu à toutes ces questions. Pour l’utilisation de FBS dans le vaccin, la réponse était – « Selon les nouvelles informations fournies par l’entreprise, le sérum de veau nouveau-né est utilisé dans le processus de régénération des cellules Vero qui est utilisé pour la production du virus Corona lors de la fabrication du vaccin en vrac COVAXIN de M/s Bharat Biotech. »

Différence entre le sérum de veau fœtal et le sérum de veau nouveau-né

Un aspect du débat est l’utilisation du sérum de veau fœtal (FSB) et du sérum de veau nouveau-né (NBCS). Patni a demandé si FSB a été utilisé alors qu’en réalité NBCS a été utilisé dans le processus. Il existe une différence nette entre ces deux sérums.

Le sérum bovin fœtal (SV) est prélevé à partir du sang prélevé sur un fœtus bovin dans un abattoir. Il est largement utilisé pour la production de vaccins car il a un très faible niveau d’anticorps et contient plus de facteurs de croissance.

Le sérum pour veau nouveau-né (NBCS) provient d’un veau âgé de trois à dix jours. Ce sérum est d’une qualité supérieure et est un remplacement rentable pour FBS. Il a également une proportion plus élevée de protéines et d’immunoglobulines, mais moins de facteurs de croissance.

Tweets du Congrès

Avant que les agences impliquées dans la production du vaccin ne répondent aux affirmations, Gaurav Pandhi, le coordinateur national du Parti du Congrès pour ses communications numériques et ses médias sociaux, a tweeté. Il a déclaré que le vaccin se compose de NBCS, qui est « une partie du sang coagulé » d’un veau abattu. Il a également partagé une capture d’écran d’un document montrant la différence entre le sérum bovin fœtal (FBS) et le sérum de veau nouveau-né (NBCS).

https://t.co/68ZFLzjyj3 – Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 16 juin 2021

Dans un autre tweet, Pandhi a publié une vidéo de lui réprimandant le gouvernement pour ne pas avoir fourni suffisamment de vaccins, puis pour avoir trahi la foi des gens. Il a déclaré que les gens avaient le droit de savoir si du sérum de veau était utilisé dans le vaccin.

Cependant, il a également insisté sur le fait que les gens devraient se faire vacciner en gardant la religion et la foi de côté, car elles sont une bouée de sauvetage.

Le gouvernement BJP ne devrait PAS trahir la foi et la croyance des gens, si Covaxin ou tout autre vaccin se compose de sérum de vache-veau, alors les gens ont le droit de savoir. Les vaccins sont la bouée de sauvetage aujourd’hui et tout le monde doit se faire vacciner (au fur et à mesure qu’il est disponible) en gardant ses croyances et ses croyances de côté. 💉 pic.twitter.com/Khplk3iOb6 – Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 16 juin 2021

Le ministère de la Santé répond

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) s’est prononcé en faveur du vaccin indigène. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de sérum de veau dans le vaccin lui-même et qu’il s’agissait simplement d’un produit utilisé lors de la fabrication du vaccin.

« Le vaccin final (COVAXIN) ne contient pas du tout de sérum de veau nouveau-né et le sérum de veau n’est pas un ingrédient du produit vaccinal final », selon le ministère de la Santé de l’Union. mentionné.

Dans un effort pour dissiper la confusion et mettre fin à la propagation de la désinformation, le MoHFW a déclaré que le NBCS n’est utilisé que dans la préparation de cellules Vero pour le vaccin. Il a également déclaré que l’utilisation de sérums de bovins et d’autres animaux est courante et a été répandue dans la production de nombreux vaccins contre d’autres maladies telles que la poliomyélite, la rage et la grippe.

Lorsque les scientifiques ont commencé à cultiver des virus en laboratoire, ils ont dû recréer les mêmes conditions que celles trouvées dans un corps humain. Ils ont utilisé des solutions de sucres, de sels et divers extraits de viande pour rendre cela possible. Ils ont commencé à utiliser les cellules Vero (qui sont des cellules rénales prélevées sur le singe vert d’Afrique ; une technique mise au point en 1962). Les cellules Vero sont utilisées comme vecteur pour cultiver des virus génétiquement modifiés. Comme les virus ne peuvent pas vivre sans hôte, ces cellules les aident à se développer.

Ces cellules sont lavées plusieurs fois avec de l’eau et des produits chimiques pour se débarrasser du NBCS. Ils sont ensuite utilisés pour développer le vaccin. Au cours de ce processus, les cellules Vero sont également détruites lorsque le virus y est injecté.

Plus tard, le virus SARS-CoV-2 est également tué (désactivé) et purifié, il n’y a donc aucun risque d’infection pour une personne vaccinée.

Bharat Biotech répond

Dans un communiqué, Bharat Biotech a répondu aux accusations dans le but de clarifier que le vaccin lui-même ne contient pas le sérum. Il a déclaré que le NBCS est utilisé dans la fabrication de vaccins dans le monde entier. Cependant, ils ne sont pas présents dans les vaccins administrés à l’homme.

« Il est utilisé pour la croissance des cellules, mais n’est utilisé ni dans la croissance du virus du SRAS-CoV2 ni dans la formulation finale. COVAXIN® est hautement purifié pour ne contenir que les composants du virus inactivé en éliminant toutes les autres impuretés. »

Il a également déclaré que l’utilisation du NBCS a été documentée dans toutes ses études.

