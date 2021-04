Couverture du commandant: le vol d’une enveloppe à travers l’espace, le temps et eBay

La dernière fois que Richard Truly l’a vu, c’était à bord de la navette spatiale Challenger il y a 38 ans.

La petite enveloppe, portant un timbre Express Mail de 9,35 € et un cachet spécial du 14 août 1983 l’identifiant comme « Space Mail Orbited Via STS-8 », a ensuite été nouvellement autographié par Truly et ses quatre coéquipiers STS-8. Bien qu’il y ait eu plus de 260 000 enveloppes similaires volant pour cette même mission, celle-ci était spéciale: numérotée au dos sous le numéro «3», elle était l’une des 10 seules à être signée par les cinq astronautes et elle était réservée à Truly.

Mais vraiment jamais reçu.

« Pour être honnête, je n’ai aucune preuve du numéro de série qui m’était destiné. Tout ce que je sais, c’est que je ne l’ai jamais obtenu », a déclaré Truly, qui était commandant de la mission STS-8 et a ensuite été administrateur de la NASA. « Les quatre autres membres d’équipage ont eu le leur, mais j’étais le seul collectionneur de timbres. »

Flash avant près de 40 ans et l’enveloppe est réapparue – sur eBay.

9 choses étranges qui ont volé sur les navettes spatiales de la NASA

Mis en vente le 16 mars pour seulement 3 € par un vendeur de Vancouver, Washington, le titre du lot identifiait l’enveloppe volée dans l’espace uniquement comme un « 1983 Crew Signed Challenger Launch 9,35 € Eagle », ce dernier faisant référence au timbre, qui représentait un Américain. Pygargue à tête blanche et la lune. La description du lot n’offrait aucun autre détail, mais c’était correct. Les photos disaient tout.

Comme les milliers d’autres enveloppes volées lors de la mission STS-8, l’exemple à vendre présentait le patch de l’équipage sur son devant et deux cachets postaux supplémentaires: un pour le lancement du Challenger le 30 août 1983 et un pour le moment où l’orbiteur a atterri le septembre. 5, 1983. Dans le coin supérieur gauche se trouvaient les signatures de Truly, le pilote Dan Brandenstein et les spécialistes de mission Dale Gardner, Guion Bluford (le premier astronaute afro-américain à voler) et William Thornton.

Au revers, figurait le chiffre «3» et un autre cachet de la poste pour son retour sur Terre.

Il n’a fallu qu’une journée aux collectionneurs pour commencer à s’en apercevoir. Les enchérisseurs ont régulièrement augmenté le prix jusqu’à ce qu’il semble se stabiliser à 132 € quelques heures avant la fin de l’enchère. Puis, dans les dernières secondes, l’enveloppe est montée en flèche à 1 801,76 €.

David Ball avait remporté le courrier spatial STS-8 signé par l’équipage.

La couverture de courrier spatial STS-8 signée par l’équipage numéro « 3 » a été vendue sur eBay le 23 mars 2021 et sera bientôt réunie avec le commandant de mission Richard Truly. (Crédit d’image: eBay)

Spécial Escapade

Le dossier de presse de la NASA pour la mission STS-8 détaille comment, pour célébrer le 25e anniversaire de l’agence, le US Postal Service (USPS) a collaboré au lancement des quelque 260 000 enveloppes – ou «couvertures philatéliques» comme les collectionneurs les appellent – à bord du navette spatiale Challenger.

«Chacune des couvertures sera placée dans un dossier spécialement conçu et vendue 15,35 € chacune, par correspondance uniquement, auprès de la division philatélique de l’USPS», a écrit la NASA. « Le produit (à l’exclusion des frais de port affranchis) de la vente du dossier de vol de la navette sera partagé également entre la NASA et le service postal. »

Le gros des enveloppes était rangé dans la soute de Challenger, soit dans deux grandes boîtes de rangement attachées à une palette, soit dans huit bidons «Getaway Special», ces derniers étant plus couramment utilisés pour accueillir des étudiants et de petites expériences.

Un millier de couvertures ont été mises de côté et emballées dans la cabine de l’équipage de la navette. Volés à la demande du ministre des Postes, ils étaient destinés à être présentés après le vol aux musées et aux fonctionnaires des services postaux. Dix des enveloppes ont été laissées accessibles à l’équipage pour qu’il les signe pendant le vol de six jours.

Reconnaissant que la vente publique des couvertures pourrait entraîner le dépassement des astronautes par les demandes d’autographes, la NASA a ordonné à l’équipage du STS-8 de ne signer que les dix enveloppes à bord du Challenger. (Dans les décennies qui ont suivi la mission, quatre des cinq membres d’équipage, y compris Truly, allaient autographier des exemples supplémentaires sur demande, seul Thornton respectant le règlement de la NASA jusqu’à sa mort en janvier .)

Après l’atterrissage de Challenger, les couvertures signées ont été présentées au Smithsonian, alors président Ronald Reagan et au vice-président George Bush, l’administrateur de la NASA James Beggs, le directeur général des postes William Bolger et, comme on le sait maintenant, à seulement quatre des cinq astronautes de STS-8.

La liste « 1983 Crew Signed Challenger Launch 9,35 € Eagle » sur eBay offrait l’une des dix enveloppes STS-8, ou couvertures, qui ont été dédicacées par l’équipage de la navette spatiale Challenger. (Crédit d’image: eBay)

Signé, vendu et livré

Ball connaissait déjà l’histoire des couvertures STS-8 quand il a vu le non. 3 enveloppes sur eBay.

« On pourrait trouver quelques autographes sur ces couvertures volées », a déclaré Ball, collectionneur de timbres depuis 40 ans et auteur de « American Astrophilately: Les cinquante premières années « (Joggling Board Press, 2010), » mais voir une couverture de vol signée par l’équipage avec un seul chiffre dans une série à six chiffres au verso est plutôt extraordinaire. «

Compte tenu de la rareté de l’enveloppe, Ball a discuté de la vente aux enchères avec quelques amis amateurs et s’est inquiété qu’elle pourrait être volée. Un de ses amis a mentionné avoir déjà rencontré Truly et savait que le commandant du STS-8 n’avait pas sa couverture signée. Ball a décidé de contacter l’astronaute pour être sûr.

« Si c’était le vôtre et que vous voulez le récupérer, je suis prêt à vous aider de toutes les manières possibles », a écrit Ball à Truly dans un e-mail. « J’adorerais l’avoir, mais ce n’est pas mon histoire et je ne voudrais certainement pas que vous soyez trompé sur un souvenir important. »

«J’adorerais en avoir un», a vraiment répondu. « La dernière fois que j’ai vu la couverture était en orbite lorsque nous avons signé les 10 couvertures. »

C’était réglé. Ball a fait une offre importante pour s’assurer qu’il serait le gagnant, sachant qu’il l’achetait au nom de Truly.

On ne sait pas pourquoi Truly n’a jamais reçu sa couverture alors que les autres membres de l’équipage STS-8 l’ont fait, ou comment elle s’est retrouvée sur eBay 38 ans plus tard (si en effet la couverture n ° 3 était celle destinée à Truly). Les annotations au verso de la couverture suggèrent qu’à un moment donné, la couverture en a fait une collection de référence connue, dit Ball, mais sinon, c’est un mystère.

Truly est juste heureux de recevoir enfin une couverture pour sa collection de timbres.

«Je regarde le courrier», dit-il.