Courtney Thorne-Smith explique pourquoi elle aimait se faire rôtir par Norm Macdonald

Faire griller votre prochain film à la télévision nationale par un autre invité d’un talk-show serait mortifiant pour la plupart des acteurs.

Courtney Thorne-Smith considère comme un fait saillant de sa carrière le fait que le regretté Norm Macdonald a déjà fait un barbecue « Chairman of the Board » juste devant elle dans une apparition classique de 1997 sur « Late Night with Conan O’Brien ».

« De temps en temps, je tombe sur Conan et il s’excuse, et je dis : ‘C’était l’un de mes moments préférés de ma vie' », a déclaré Thorne-Smith à Vanity Fair. « Taquiné par Norm Macdonald ? Vous plaisantez ?

Macdonald, la bande dessinée et ancienne star de « Saturday Night Live » décédée à 61 ans des suites d’un cancer mardi, n’a pas pu s’en empêcher lorsqu’il a découvert que Thorne-Smith avait quitté le drame télévisé à succès « Melrose Place » pour co-star dans un film avec le comédien Carrot Top.

« Attends une minute, elle a quitté ‘Melrose Place’ pour faire un film avec Carrot Top ? demanda Macdonald incrédule alors qu’il était assis juste à côté de Thorne-Smith.

Avant que Thorne-Smith ne révèle le nom du film, Macdonald en avait déjà un pour lui.

« Je sais comment ça va s’appeler », a-t-il déclaré. « S’il y a Carrot Top dedans, tu sais ce que serait un bon nom ? ‘Box Office Poison.' »

L’actrice Courtney Thorne-Smith en 2018. Elle s’est confiée à Vanity Fair sur le fait de se faire rôtir par Norm Macdonald dans « Late Night with Conan O’Brien » en 1997. Macdonald est décédé à 61 ans cette semaine. Rodin Eckenroth / Getty Images

« Je suis dedans aussi ! » Thorne-Smith protesta. « Allez. Et ma carrière ?! »

Elle a été tranquillement soulagée par la suite, considérant que Macdonald était prophétique quant à ses chances au box-office. Le film n’a même pas rapporté 1 million de dollars.

« Je n’étais pas ravie de devoir le faire, alors quand Norm a pris le relais, je me suis dit: » Oh, merci, mon Dieu et Norm Macdonald « », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. « C’était une bénédiction. Écoutez, si j’avais pensé que ‘président du conseil d’administration’ était mon chemin vers un Oscar, j’aurais peut-être été offensé. Je ne l’ai pas fait.

« C’était donc une joie d’être taquiné à ce sujet. Parce que je ne savais pas ce que j’allais dire. J’étais comme, ‘Bien, Norm, tu prends le relais.' »

Macdonald s’est adouci après les premières blagues, disant qu’il verrait n’importe quel film de Thorne-Smith et louant son talent.

Puis elle a dit que le nom du film était « Président du conseil d’administration », et O’Brien a mis au défi son invité récurrent bien-aimé de faire quelque chose avec ça.

« Je parie que le ‘Conseil’ s’écrit BORED », a déclaré Macdonald, envoyant le spectacle dans l’hystérie.

Thorne-Smith a déclaré qu’elle n’en avait jamais parlé à Carrot Top. Cependant, Carrot Top a partagé le clip « Late Show » lors de l’une de ses émissions de comédie mardi et l’a publié sur Instagram mercredi en hommage à Macdonald.

« Norm était un mec très drôle, un genre unique de talent », dit Carrot Top dans la vidéo. « Je ne dirais pas que nous étions les meilleurs amis. Mais je pense que nous étions amis. Je l’ai rencontré plusieurs fois. Ce qu’il a fait sur Conan O’Brien est tout simplement génial. Alors bravo à Norm Macdonald. »

O’Brien a également partagé un souvenir de son vieil ami mardi.

« Je suis absolument dévasté par Norm Macdonald », O’Brien tweeté. « Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui. »

Le clip, qui a été visionné plus d’un million de fois, est l’un des nombreux moments hilarants que les fans ont revisités à la suite de la mort de Macdonald. Son impression de Burt Reynolds sur « SNL », ses one-liners sur « Weekend Update », ses apparitions mémorables dans des talk-shows et son travail de stand-up ont tous été chéris par les fans qui manqueront sa comédie unique.