Courtney Love s’excuse pour les commentaires contre Grohl et Reznor

Dans la nuit du dimanche 13 juin, Courtney Love a publié un long post sur Instagram dans lequel elle a fustigé Dave Grohl pour avoir apparemment accumulé les redevances que son mari Kurt Cobain génère toujours de la musique de Nirvana, tout en soulignant Trent Reznor de Nine Inch. Clous de la maltraitance des enfants.

Après avoir rapidement supprimé le post (dont des captures d’écran subsistent encore sur Internet, Love s’est excusé pour les déclarations faites contre les deux musiciens.

Courtney Love a eu une forte rivalité contre Dave Grohl depuis le décès de Cobain. Dans le post, elle a noté qu’il y a 27 ans, elle avait cédé les royalties de Cobain au désormais leader des Foo Fighters. « J’étais tellement brisée, tellement effrayée, tellement épuisée par lui, je viens de signer, mais c’est un mensonge, alors maintenant je « renonce ». Love prétendrait être fatigué de la façon dont Grohl aurait continué à s’enrichir avec l’argent de Cobain.

En ce qui concerne Trent Reznor, Love a reconnu son talent mais l’a qualifié de « glouton » (utilisant spécifiquement le mot « fluage »), notant qu’elle et les membres de Hole ont été témoins des abus systématiques commis contre des filles aussi jeunes que 12 ans. vieux, c’est pourquoi les deux musiciens sont sur sa liste #metoo.

Courtney Love s’est de nouveau rendue sur son compte Instagram pour s’excuser. «Je dois m’excuser pour mon récent message. C’était insensible et c’était faux. Peu importe ce que je ressens, il y a de vraies personnes derrière mes mots et je dois apprendre à être plus responsable avec mes mots. Je suis vraiment désolé pour ceux que j’ai blessés et je me comporterai mieux. »

À la suite du message d’origine, ni Dave Grohl ni Trent Reznor n’ont publié de déclarations officielles à ce sujet. Bien que certaines rumeurs sur le sujet circulent depuis 2012, Courtney Love a récemment exclu la possibilité d’une réunion avec ses collègues de Hole.