Courtney Love s’en prend à Dave Grohl et Trent Reznor

Un post Instagram explosif publié dimanche dernier (13 juin) par la chanteuse Courtney Love indiquerait un différend entre elle et Dave Grohl au sujet d’un règlement apparent pour les redevances de Nirvana, en même temps que Trent Reznor, leader du projet musical Nine Inch Nails de « abus systémique des enfants ».

Courtney Love aurait partagé ce message dans le cadre de ses expériences avec le mouvement #MeToo. La publication aurait finalement été supprimée de son compte Instagram, même si quelques captures d’écran peuvent encore être trouvées sur le réseau.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stan Lee a sa propre rue à New York

«Voici quelques revenus de certaines méga agressions auxquelles j’ai dû faire face, me faisant petit, cessant de me battre pour des réclamations légales équitables («nous ne sommes pas des tapis», me dit toujours mon représentant) malgré le privilège masculin dans toute sa vile toxicité « A écrit Courtney Love, qui prétendait avoir « eu trop de conneries » de « ces clowns » qui l’utilisent comme bouc émissaire après la mort de son mari et ses échecs en tant que femme au cours des 27 dernières années.

Courtney Love avait déjà parlé publiquement de ses désaccords avec Dave Grohl dans le passé, et cette fois, elle a souligné un différend qui provenait des redevances de Nirvana, le groupe dont elle était batteuse à ses débuts dans l’industrie musicale.

« Trois mois avant de quitter Los Angeles, j’ai signé un document qui donne effectivement à Dave (Grohl) et Krist (Novoselic) l’argent de mes descendants à perpétuité. Elle était si brisée, si effrayée, si fatiguée pour lui. Je viens de signer. Mais c’est un mensonge, alors je ne signe pas », a noté Love dans son message.

Love fait remarquer que toute la situation est absurde concernant le chaos et la fureur que la mort de Kurt Cobain a déclenché sur elle et a été détournée de l’image de Grohl qui, selon elle, continue de s’enrichir de la fortune de son mari décédé pendant la 27 dernières années, ainsi que de se sentir trop petit peu de temps avant de dénoncer la réputation de Grohl comme « le mec le plus sympa du rock ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kim Jong-un déclare la K-pop « un cancer vicieux » qu’il doit éradiquer

En détournant son attention vers Trent Reznor, Love l’accuse de maltraitance d’enfants avec les membres de son groupe, affirmant qu’il l’a vu de première main pendant son séjour dans le groupe Hole. « Il a du talent mais il est dégoûtant. Il n’avait jamais vu autant d’abus systématiques de garçons, de filles aussi jeunes que 12, par lui-même et son groupe. Tous les membres de Hole l’ont vu. Alors alors que ces deux crétins ne sont pas mon #meetoo car à part ma dernière vie, ils sont très proches.

Courtney Love conclut son article dans l’espoir que son exemple puisse les ralentir et empêcher d’autres de souffrir à l’avenir de ces abus personnels et culturels, qu’ils soient sexuels, spirituels ou financiers.