En 2019, Courtney Love a souligné dans une conversation avec The Guardian la possibilité d’une rencontre avec Hole, son ancien groupe de rock, assurant que des discussions avaient lieu sur le sujet et à ce moment-là la chanteuse a déclaré que « non il n’y avait rien de mal en honorant le passé. »

Même en 2020, Love a eu une conversation avec NME dans laquelle il a affirmé avoir eu une « bonne séance de répétition » aux côtés de Patty Schemel et Auf der Maur, anticipant qu’il prenait des cours de guitare pendant le confinement en raison de la pandémie grâce à Zoom et que même eu à écrire quelques chansons.

Parece ser que los planes han cambiado en todo este tiempo, pues ahora Courtney Love ha señalado que sus fans no tendrían que mantenerse a la espera de una reunión con su grupo en el futuro próximo, al declarar para Vogue que la reunión de Hole “absolutamente il ne passera pas ».

Et tu devrais t’en remettre. Notre ancien représentant Peter Mensch appelle une fois par an pour poser des questions sur la réunion. « Hé, je fais mon truc chaque année avec toi et Jimmy Page. »

Love note qu’elle est honorée de continuer avec cette entreprise, mais que les retrouvailles ne se produiront toujours pas. La chanteuse assure qu’elle est toujours très proche d’Auf der Maur, mais qu’Eric Erlandson est actuellement au Japon en tant que moine, ou quelque chose de très proche de l’approche idéologique d’un moine.

La première présentation de Hole après leur séparation en 2002 a eu lieu en 2014. Deux ans plus tard, Courtney Love a fait quelques répétitions avec Erlandson, Schemel et Auf der Maur, bien que cette rencontre soit exclue. Deux ans plus tard, Love anticipait à nouveau les éventuelles retrouvailles, bien que rien ne se passe après.