Courtney Love affirme qu’elle a arrêté d’agir après un certain nombre de moments #MeToo

Courtney Love affirme qu’elle a arrêté de jouer après avoir vécu plusieurs moments #MeToo. Après avoir sorti l’album révolutionnaire de Hole, Live Through This en 1994, Love a jeté son dévolu sur le théâtre, ce qu’elle a bien fait avant de former le groupe. L’amour est apparu dans des rôles de soutien dans les films d’Alex Cox Sid et Nancy (1986) et Directement en enfer (1987), mais n’a pas suivi la voie hollywoodienne. Love note que c’est le réalisateur Milos Forman qui l’a ramenée dans le monde du théâtre.

Avant de faire équipe avec Milos Forman pour Le peuple contre Larry Flynt en 1996, Courtney Love est apparu dans le biopic de Jean-Michel Basquiat Basquiat et le drame Sentir le Minnesota. Elle a joué la défunte épouse Althea de Larry Flynt dans le film de Forman face à Woody Harrelson, ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice. «Pendant quelques années, grâce à Milos Forman, j’étais une actrice professionnelle et une star de cinéma», se souvient Love dans un nouveau post Instagram. « C’était amusant comme l’enfer. J’ai été nominée pour la meilleure actrice, pour un Golden Globe. Un jour, je pourrais en parler. » Elle a continué et avait ceci à dire.

« J’adore jouer. J’ai arrêté d’en être capable après un tas de #metoos. Personne ne voulait me croire, et ça ne s’arrêterait pas. Alors je suis parti, et c’est parti. Et je suis bon avec ça. Peut-être, dans ma prochaine vie, je serai plus fort et capable de la supporter. Je lève mon chapeau à ceux qui peuvent. «

Bien que Courtney Love n’ait pas donné de détails sur ses moments personnels #MeToo, elle a été l’une des premières personnes à parler publiquement de Harvey Weinstein et de sa réputation. Dans une interview sur le tapis rouge en 2005, Love a été interrogée sur les conseils qu’elle avait pour les jeunes femmes essayant de réussir à Hollywood. « Hum … je serai calomnié si je le dis, » dit Love avant de déclarer, « Si Harvey Weinstein vous invite à une soirée privée dans son Four Saisons [hotel room], ne partez pas. « En 2017, Love a précisé qu’elle n’avait pas été l’une des » victimes « de Weinstein, mais a affirmé qu’elle avait été interdite par la CAA (Creative Arts Agency) après ses commentaires.

Après être apparu dans Le peuple contre Larry Flynt, Courtney Love a ensuite joué un certain nombre de rôles acclamés par la critique, notamment: 200 cigarettes, Homme sur la Lune, Julie Johnson, et Piégé. Cependant, elle s’est arrêtée au début des années 2000. Actuellement, Love vit en Angleterre et se prépare à écrire un livre, tout en jouant avec l’idée de réunir la gamme classique de Hole. « J’adore ça ici en Angleterre, mais je m’ennuie de jouer parfois », a-t-elle déclaré dans son message. « Sur l’air d’un grand metteur en scène, [it’s] une des plus belles expériences que vous puissiez vivre en tant que femme, je pense. Tout le glamour qui vient après est amusant, flamboyant, magnifique! Mais la confiance que l’on peut avoir avec un grand réalisateur? C’est l’une des choses les plus profondes que j’aie jamais connues. «

Courtney Love a également révélé des conseils sur le tapis rouge que Sharon Stone lui avait donnés, tout en publiant une image d’elle-même dans une robe prêtée par Stone. Après avoir quitté la comédie, Love a continué à écrire quelques titres de manga, a publié ses journaux, ainsi que du matériel solo. Elle a depuis replongé ses orteils dans le monde de la comédie avec des rôles dans Fils de l’anarchie, Empire, et Vengeance. Vous pouvez consulter le post Instagram officiel de Courtney Love sur l’action ci-dessus. Elle a également souhaité à son défunt mari Kurt Cobain un joyeux anniversaire cet après-midi, que vous pouvez voir ci-dessous.

