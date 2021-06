Courtney Love pense que l’affiche d’Olivia Rodrigo pour son événement Sour Prom a été fortement inspirée par elle.

Courtney Love a appelé Olivia Rodrigo pour avoir prétendument copié Hole Vivre à travers ça couvrir avec elle Aigre Bal de promo affiche.

La semaine dernière (24 juin), Olivia Rodrigo a surpris les fans IRL en se présentant à leur porte et en les invitant au bal. L’artiste s’est ensuite rendu sur Instagram pour annoncer un nouveau film de concert. A côté d’une affiche, elle a révélé: « comme je n’ai jamais pu aller au bal, je voulais organiser une petite soirée de bal avec mon ppl préféré (vous les gars évidemment). SOUR prom le film du concert sort mardi !!!! »

Naturellement, les fans vivaient pour l’actualité. Cependant, Courtney Love s’est tournée vers les réseaux sociaux pour accuser Olivia de l’avoir arnaquée.

Courtney Love accuse Olivia Rodrigo d’avoir arraché la pochette de son album Hole. Photo : DGC Records, Geffen Records

Remarquant des similitudes entre Olivia Bal aigre affiche et trou Vivre à travers ça couverture, Courtney s’est tournée vers les réseaux sociaux pour écrire : « Trouvez la différence ! #jumelage ! », à côté de l’affiche d’Olivia. Au début, les gens ne savaient pas si Courtney faisait l’éloge d’Olivia ou non. Olivia a même commenté la publication Instagram de Courtney : « Je t’aime et vis tellement ça ».

Cependant, Courtney a partagé le même message sur Facebook et les gens, en supposant que Courtney critiquait Olivia, ont commencé à défendre Olivia dans les commentaires. Certains ont accusé Courtney de « cyberintimidation » et d’autres ont déclaré qu’il était évident que l’affiche était un hommage à Courtney. Les fans ont également fait valoir qu’il était plus probablement inspiré du film de 1976 Carrie.

En réponse au contrecoup, Courtney a écrit: « Voler une idée originale et ne pas demander la permission est impoli. J’ai parfaitement le droit de défendre mon travail. Ne me gardez pas. Je suis honorable envers mes collègues artistes et moi attendez-vous à la même chose. »

Elle a également ajouté: « Je l’ai informée. J’attends ses fleurs et sa note. J’espère bien que ce sera long. Disney enseigne-t-il aux enfants à lire et à écrire? Dieu sait. Voyons. Oui, c’est impoli. Rage induisant? Chérie si j’avais un dollar pour tout le monde ça arrive ? Je serais vraiment riche ! »

Courtney a également répondu à Olivia sur Instagram en écrivant : « Olivia – de rien. Mon fleuriste préféré est à Notting Hill, Londres ! Envoyez-moi un message. J’ai hâte de lire votre message ! »

Courtney Love accuse Olivia Rodrigo d’avoir arraché la pochette de son album Hole. Photo : @courtnelove via Facebook et Instagram

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a pas répondu publiquement aux commentaires de suivi de Courtney, mais il semble probable qu’elle rendait simplement hommage à Courtney et/ou Carrie. Olivia et son équipe ont déjà été accusés d’avoir copié les visuels du groupe de rock indépendant Pom Pom Squad. Cependant, ils n’ont pas encore répondu à ces accusations non plus.

Qu’est-ce que tu penses? Courtney a-t-elle raison ou tort ?

