Courtney Love a mis en garde les aspirants acteurs contre Harvey Weinstein en 2005

Love – la chanteuse principale de Hole et épouse du leader de Nirvana Kurt Cobain – s’exprimait en 2005 sur le tapis rouge de Roast of Pamela Anderson de Comedy Central lorsqu’elle a fait des remarques explosives à propos de Weinstein.

Puis, elle a dit : « Si Harvey Weinstein vous invite à une soirée privée au Four Seasons [hotel] ne pars pas.

Avec l’avantage de ce que nous savons maintenant, et les accusations et les crimes qui ont émergé par la suite, il n’est pas trop difficile de savoir de quoi elle parle.

Depuis lors, d’autres célébrités de premier plan telles qu’Eva Green, Cara Delevingne, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie ont toutes déclaré que Weinstein leur avait fait des avances sexuelles.

La société Miramax de Weinstein était responsable d’un grand nombre de films à succès, y compris Pulp Fiction, Shakespeare amoureux et Le jeu des pleurs, mais après avoir été arrêté à New York et accusé de viol en mai 2018, il a été condamné à 23 ans de prison.