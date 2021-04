Courteney Cox souligne ses ressemblances avec Monica de « Friends »

La marque «Friends» a laissé sur la culture populaire est indéniable, préservant son statut de l’une des sitcoms les plus regardées et appréciées par les téléspectateurs grâce au streaming et à la télévision par câble.

L’histoire de Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) et Ross (David Schwimmer), un groupe d’amis en transition de 30 ans a réussi se tenir au courant du public grâce à l’universalité de la plupart de ses blagues et situations.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Seigneur des Anneaux: le coût élevé de la première saison révélé

Si « Friends » n’a jamais été caractérisé par des scénarios trop complexes ou innovants, c’est le charisme de ses acteurs et la chimie que chacun d’eux a présenté à l’écran avec les autres qui rend cette série si appréciée à ce jour, sans oublier que chacun des les personnages avaient leur propre série de bizarreries et d’excentricités.

Ce serait notamment Monica Geller, un personnage joué par Courteney Cox, qui montrerait ses manies avec son obsession compulsive de contrôle et d’ordre. Ce serait apparemment un trait que l’actrice partage avec le personnage, comme en témoigne une vidéo amusante publiée sur Instagram.

Sous la devise «Dis-moi que tu es une Monica, sans me dire que tu es une Monica», Cox offre à ses adeptes un bref aperçu des armoires de sa cuisine, démontrant la propreté, l’ordre et l’organisation avec lesquels il garde chacune de ses ustensiles et bocaux dans leurs armoires respectives.

Vingt ans se sont écoulés depuis la fin de «Friends» sur NBC, et avec l’arrivée des services de streaming, tout indique que la série ne va encore nulle part. Cox et ses compagnons de casting reviendront pour un spécial HBO Max, mais pas en tant que leurs personnages.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La quatrième saison de ‘Castlevania’ marquera la fin de la série

Ce sera un programme spécial où chacun partagera ses impressions sur le succès de la série et leurs carrières respectives après avoir atteint sa fin. La spéciale aurait subi divers revers dans son tournage en raison de la pandémie jusqu’à la confirmation de sa conclusion il y a quelques jours. Les dix saisons de « Friends » sont disponibles sur HBO Max.