Courteney Cox revient en tant que Gale Weathers

Un tollé de joie sera permis! La star de “Friends” Courteney Cox reprend son rôle de journaliste obstiné Gale Weathers dans “Scream 5”. Elle a été vue dans ce rôle dans les quatre films “Scream” – jusqu’à présent sans être victime de Killer Ghostface.

Ce faisant, elle garde en compagnie son collègue et ex-mari David Arquette, qui fait également partie du nouveau adjoint Dewey Riley dans le nouveau film “Scream”. Le tournage aura lieu à Wilmington, en Caroline du Nord, comme le rapporte Deadline.

“Scream 5” sans Gale Weathers – impensable!

Les fabricants sont ravis que Cox soit à bord de “Scream 5”. «Nous ne pouvons pas imaginer ‘Scream’ sans le légendaire Gale Weathers», déclare un communiqué de presse (via date limite). “Nous sommes très heureux et honorés d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney Cox. Nous sommes des méga fans de son travail et nous sommes ravis de travailler avec elle sur le prochain chapitre de la saga” Scream “.”

Cox elle-même a montré son enthousiasme sur Instagram. La star hollywoodienne a posté une petite vidéo qui montre le fameux masque Ghostface accompagné de la bande originale de “Scream”. Il dit en lettres rouges: “J’ai hâte de revoir ce visage.”

Série de films d’horreur valant des millions

Mais le film deviendra-t-il une suite classique ou un redémarrage? Ce n’est pas clair. Le film est parfois mentionné dans la presse comme une nouvelle édition de la série de films d’horreur. Cependant, les nombreux rapatriés des films précédents parlent d’une suite classique. Ce sera probablement un mélange des deux.

Selon Collider, la série de films “Scream” a rapporté plus de 600 millions de dollars américains dans le monde. Le regretté maître de l’horreur Wes Craven a réalisé les quatre films, le plus récemment en 2011 sur “Scream 4”. Le duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (“Ready or Not”) prendra cette position de lui. Le scénario a été écrit par James Vanderbilt (“Murder Mystery”) et Guy Busick (“Castle Rock”).

“Scream 5” devrait sortir à une date inconnue en 2021 dans les cinémas américains.