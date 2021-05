Courteney Cox parle du tournage d’une réunion «  incroyable  » avec le casting de «  Friends  »

Cox, 56 ans, a également déclaré qu’il y avait beaucoup de choses qui lui avaient échappé.

«J’ai le pire souvenir. Tout est arrivé que j’ai oublié. Mais c’était génial. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales et c’était fantastique. C’était vraiment le cas », dit-elle.

Et pour les fans de « Friends » qui ne peuvent pas obtenir suffisamment d’informations privilégiées sur la sitcom classique, Cox a évoqué cette célèbre scène de la distribution gambadant dans la fontaine dans le générique d’ouverture de la série lorsqu’on lui a demandé à qui l’idée était de tourner ça.

«Eh bien, ce n’était certainement pas le mien», dit-elle. «Nous étions dans cette fontaine depuis longtemps, et je ne sais pas qui, quelqu’un a pensé que ce serait vraiment amusant et laissez-moi vous dire que quand ça arrive, ce n’est pas amusant de danser dans une fontaine pendant des heures et des heures.

«Je me souviens que Matthew Perry avait dit à un moment donné, et nous ne nous connaissions pas très bien à ce moment-là, mais je me souviens – et c’est tellement Matthew – mais il était comme: ‘Je ne me souviens pas d’une époque où je n’étais pas’ t dans cette fontaine. Littéralement, nous étions juste comme, ‘Oh, mon Dieu. Combien de temps encore allons-nous faire semblant d’aimer danser dans l’eau? C’était amusant mais pas vraiment.

En rapport

La réunion, annoncée pour la première fois en février 2020, devait tourner l’année dernière mais a été reportée en raison de la pandémie. Il reste à voir qui accueillera la spéciale, mais David Schwimmer a laissé entendre que le casting pourrait apparaître dans le personnage à un moment donné.

«Il n’y a rien de scénarisé», a-t-il déclaré sur «The Graham Norton Show» le mois dernier. «Nous ne sommes pas de caractère. Nous sommes tous nous-mêmes, les vraies personnes. Bien qu’il y ait une partie de celui-ci que je ne veux pas donner, mais nous lisons tous quelque chose. «

En rapport: