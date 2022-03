Courteney Cox ne se souvient pas d’avoir filmé de nombreux épisodes d’amis

Il semble que ce soit une tendance à Hollywood que les stars de certaines des émissions de télévision les plus appréciées et les plus anciennes n’aient pas autant de lien avec les personnages qui les ont rendus célèbres que de nombreux fans aimeraient le penser. William Shatner a récemment expliqué qu’il n’avait pas vu beaucoup de Star Trek épisodes dans lesquels il a joué et les fans ont tendance à en savoir beaucoup plus sur la série que lui. À présent Amis L’actrice Courteney Cox a fait un commentaire similaire, affirmant qu’elle ne se souvient pas avoir tourné une grande partie de la série, même certains épisodes et scènes parmi les plus emblématiques de la série des années 90.

Courteney Cox était déjà établie en tant qu’actrice au moment où elle a endossé le rôle de Monica dans Amis, mais c’est un rôle qui est devenu son plus populaire et l’a attirée à l’attention de millions de personnes au cours de ses 10 saisons. Cependant, il semble que le tournage de la série n’ait pas eu un impact aussi durable sur la star que sur les fans qui regardent constamment les épisodes encore et encore, comme Cox l’a dit à Willie Geist sur Aujourd’hui que lors de la réunion spéciale de l’année dernière, il y avait un certain nombre de clips montrant qu’elle n’avait aucun souvenir du tournage. Dit-elle:

« J’aurais dû regarder les 10 saisons parce que quand j’ai fait la réunion et qu’on m’a posé des questions, je me suis dit : ‘Je ne me souviens pas d’avoir été là. Ouais, je ne me souviens pas d’avoir filmé autant d’épisodes. Je le vois parfois à la télévision. et je m’arrête et dis « Oh mon Dieu, je ne m’en souviens pas du tout. Je ne me souviens d’aucun traumatisme dans mon enfance, mais j’ai genre trois souvenirs. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas savoir pourquoi. »

Courteney Cox a actuellement un renouveau dans le genre de l’horreur





Films dimensionnels

Bien qu’elle ait fait l’une de ses premières apparitions dans Bruce Springsteen Dansant dans le noir clip vidéo et live-action Maîtres de l’univers film avec Dolph Lundgren au milieu des années 80, c’était son rôle dans Amis en 1994, cela lui a donné une grande pause, qui a été suivie par son rôle principal dans le film slasher de Wes Craven Crier. Son apparition dans les cinq Crier les films ont amené Cox à un tout nouveau public, et son récent retour pour Scream plus tôt cette année l’a ramenée dans le monde de l’horreur pour une autre sortie réussie en tant que Gale Weathers, mais ce n’est pas sa seule incursion dans le genre avec sa nouvelle comédie-horreur séries Vallée brillante joue actuellement sur Starz.

Vallée brillante voit Cox jouer Patricia Phelps, une auteure de romans torrides qui déménage dans une petite ville avec sa famille dysfonctionnelle. En arrivant dans leur nouvelle maison, une maison qui a été liée à plusieurs atrocités dans le passé, la seule personne qui semble penser que quelque chose ne va pas dans la propriété et que les démons y sont plus réels que quiconque ne semble le croire. Avec de nombreux liens d’œufs de Pâques vers Stephen King Le brillant et le film de Stanley Kubrick basé sur le roman, la série a reçu de nombreuses critiques positives et a de nouveau poussé Cox dans une nouvelle direction de carrière.





