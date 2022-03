Courteney Cox confirme que Scream 6 commencera la production cette année

L’actrice Courtney Coxqui a participé à plusieurs films de la franchise d’horreur slasher »Crier », vient de déclarer qu’il a déjà reçu le scénario du sixième volet de la franchise. Lors d’une apparition dans l’émission »Juste pour Variété avec Marc Malkin »Cox a révélé que non seulement elle reviendrait pour le film, mais que la production commencerait dans trois mois cette année.

« J’ai reçu le script hier », a-t-il déclaré. « Je ne l’ai pas encore lu, je viens de le recevoir… J’ai hâte de le lire et je sais qu’ils vont commencer le tournage, je pense, en juin au Canada. » Il a ensuite plaisanté : « Je ne sais pas si je suis censé dire quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire qui est le tueur ! »

Courteney Cox a d’abord joué le rôle de Temps de coup de vent dans le film d’horreur »Scream » de 1996. Comme Neve Campbell et David ArquetteCox a repris son rôle dans »Scream 2 » en 1997, »Scream 3 » en 2000 et »Scream 4 » en 2011. Plus récemment, Cox, Campbell et Arquette ont repris leurs rôles respectifs dans le cinquième long métrage de la franchise, simplement intitulée « Scream », qui a ouvert ses portes en janvier dernier.

Le cinquième film »Scream » a été réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette du producteur Silence radioà partir d’un scénario James Vanderbilt et Guy Busick. Le film a reçu un accueil plutôt positif, rapportant 139,5 millions de dollars au box-office sur un budget de 24 millions de dollars.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants aux fans du monde entier qui ont accueilli notre film avec enthousiasme », ont-ils déclaré. primordial et longue-vue dans une déclaration commune. « Nous avons hâte que le public voie ce que Radio Silence, les écrivains Jamie et Guy et Project X réservent à notre famille Woodsboro. »

La suite de ce nouveau départ pour la franchise a été confirmée début février, avec Bettinelli-Olpin et Gillet revenant pour diriger » Scream 6 », Vanderbilt et Busick revenant pour écrire le scénario.

Le retour de Courteney Cox n’était pas tout à fait clair après que le dernier film « Stream » ait servi à « passer le flambeau » à une nouvelle génération, cependant, il semble que nous n’ayons pas encore vu le dernier de Gale Weathers, un personnage qui a été la clé et icône dans l’histoire du tueur masqué.