Courteney Cox a des maisons de retournement secrètes, selon une ancienne co-star

Maisons du Monde Étagère indus 4 portes en métal blanc

À la recherche d'un meuble tendance pour ranger et exposer vos nombreux objets ? Découvrez l'étagère 4 portes en métal blanc PILEA ! Avec sa structure métallique inspirée des années 50, cette étagère indus est un must have déco. Son secret : l'alliance du métal blanc avec le placage chêne qui révélera tout l'éclat et le caractère de votre intérieur. Parmi ses cinq étagères, quatre sont amovibles pour donner libre cours à vos envies.