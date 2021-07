Courteney Cox a attendu deux décennies pour obtenir sa première nomination aux Emmy Awards pour ses amis

Il vaut mieux tard que jamais, car Courteney Cox a finalement décroché une nomination aux Emmy pour Amis. Entre 1994 et 2004, Cox a joué dans la série comique à succès aux côtés de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt Le Blanc et Matthew Perry. Les six membres de la distribution se sont récemment réunis pour Amis : La Réunion sur HBO Max, et le spécial a remporté une nomination pour le prix spécial de la variété exceptionnelle aux Primetime Emmy Awards cette année.

Cox produit exécutif Amis : La Réunion avec ses membres de la distribution ainsi que les créateurs de la série originale Marta Kauffman et David Crane, ce qui l’a amenée à remporter l’Emmy. Les autres nominés dans cette catégorie Emmy comprennent Bo Burnham : à l’intérieur (Netflix); L’utopie américaine de David Byrne (HBO); 8:46 – Dave Chapelle (Netflix); Hamilton (Disney+) ; et Un spécial de l’aile ouest pour profiter lorsque nous votons tous (HBO Max).

Lorsque Amis était à l’antenne, la série acclamée a réussi à remporter 62 nominations aux Emmy Awards. Cela comprend plusieurs noms d’acteur pour les différentes stars, Aniston étant nominée deux fois pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Rachel Green. Elle a été nominée deux fois de plus pour l’actrice principale dans une comédie, remportant la victoire en 2002. Pour avoir joué Phoebe Buffay, Kudros serait également nominée six fois au fil des ans pour l’actrice de soutien, et elle a également remporté une victoire en 1998.

Les hommes de la distribution s’étaient également plutôt bien débrouillés pour eux-mêmes. Matt Le Blanc a été nominé trois fois pour le meilleur acteur principal dans une comédie pour son rôle de Joey Tribbiani. Matthew Perry a décroché un seul nom d’acteur principal en 2002 sur la base de son rôle de colocataire de Joey, Chandler Bing. David Schwimmer, qui a joué Ross Geller, a également décroché une nomination aux Emmy Awards pour l’acteur de soutien en 1995.

Le seul membre de la distribution à ne pas avoir remporté de nomination aux Emmy pendant cette course était Courteney Cox. Beaucoup Amis les fans avaient vu l’omission chaque année comme un camouflet constant étant donné que tous les autres membres de la distribution avaient leur tour à un moment donné. Bien que Cox soit plus tard acclamée pour son travail sur la sitcom Cougar Ville, elle a également été snobée pour cette série, n’ayant pas réussi à décrocher une nomination aux Emmy Awards pour cette émission. Amis : La Réunion marque la première nomination de Cox aux Primetime Emmy Award, bien qu’elle ait été nominée pour un Daytime Emmy en 2017 pour Jeu de Nom de Célébrité.

Amis : La Réunion le réalisateur Ben Winston a également remporté une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure réalisation pour une variété spéciale. Les autres noms gagnés par Amis : La Réunion pour les Emmy Awards comprennent la conception de la production exceptionnelle ainsi que la conception de l’éclairage / direction de l’éclairage. Tout le monde n’était pas ravi de la spéciale, car il y avait certaines plaintes concernant un manque de diversité que Winston a personnellement abordées, acheter la spéciale réunion peut être considérée comme un grand succès.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, Amis : La Réunion peut être trouvé en streaming sur HBO Max. Les épisodes originaux de la sitcom classique peuvent également être visionnés sur le service de streaming. Vous pouvez consulter la liste complète des nominations aux Emmys pour voir quelles autres émissions sont en lice pour de grandes récompenses aux Emmys. Cela a été signalé en premier par Variety.

Sujets : amis, Emmys