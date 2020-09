Course illégale soupçonnée: deux grièvement blessés dans un accident sur le Kudamm

Une BMW court à travers Berlin, des témoins oculaires rapportent une course illégale. La voiture entre en collision avec un autre véhicule. Alors que les auteurs présumés de l’accident fuient, les occupants de la voiture non impliquée sont gravement blessés. Il devrait s’agir d’une mère et de son enfant.

Deux personnes ont été grièvement blessées dans la collision de deux voitures sur le Kurfürstendamm de Berlin lundi soir. La police a déclaré que c’étaient les occupants d’une voiture qui se sont renversés. Selon les médias, une course illégale de plusieurs voitures aurait pu avoir lieu. Deux témoins de l’accident ont été légèrement blessés, a indiqué la police. Les personnes du véhicule présumé accidenté n’ont pas été blessées. Au total, 36 pompiers étaient en service.

La cause de l’accident au coin du Kurfürstendamm au coin de la Cicerostraße à Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf n’a pas encore été clarifiée. “Bild-Zeitung” et “BZ” ont rapporté que, selon des témoins, il s’agissait d’une course illégale avec trois voitures participantes. La cause présumée de l’accident était bien trop rapide dans sa BMW sur le Kurfürstendamm lorsqu’il a percuté une petite voiture argentée. Les deux autres voitures ont fui.

On dit également que les blessés graves sont une mère et son enfant. Une des victimes aurait dû être réanimée sur les lieux de l’accident. L’impact a fait voler des débris du véhicule accidenté dans les airs sur des mètres. Deux passants ont été frappés et blessés. Après la collision, le conducteur présumé et deux autres détenus se sont enfuis à pied. La police n’a pas encore confirmé les rapports.