Course illégale présumée: Ferrari déchirée dans un accident de speeder – conducteur mort

La police enquête de plus en plus sur les courses de voitures illégales présumées. Il y a quelques jours à peine, un enfant de six ans a été heurté par une voiture et a succombé à ses blessures. Maintenant, un homme de 38 ans s’écrase dans un arbre dans sa Ferrari – il meurt instantanément.

Dans une course automobile présumée dans le quartier de Gifhorn, un homme de 38 ans a conduit sa voiture de sport dans un arbre et est mort. Selon la police, le véhicule impliqué dans l’accident est une Ferrari. Lorsque l’accident a été enregistré, des témoins ont témoigné d’une deuxième voiture qui suivait de près la voiture, a déclaré la police. Les agents ont trouvé un conducteur de 24 ans qui faisait l’objet d’une enquête parce qu’il était soupçonné d’avoir participé à une course automobile illégale.

Tôt dimanche soir, le joueur de 38 ans avait quitté la route entre Isenbüttel et Wasbüttel dans un virage à droite et s’était écrasé dans un arbre. La voiture a été déchirée en trois parties. Selon les informations, le conducteur est décédé sur les lieux de l’accident, vraisemblablement il roulait à une vitesse excessive.

Ce n’est que samedi soir qu’un enfant de six ans est décédé à Dresde après une course automobile présumée illégale. Le garçon avait été heurté par une voiture alors qu’il traversait une rue. Il est décédé un peu plus tard à l’hôpital. Deux conducteurs âgés de 31 et 23 ans sont accusés.