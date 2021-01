Course de dragsters. Que valent 8 des tramways les plus accessibles et… les plus lents?

Nous sommes habitués à voir courses de dragsters parmi les Tesla et Porsche électriques très rapides (accélération) à combustion super sportive. Bon ça course de dragsters c’est un peu différent et a rassemblé huit voitures électriques pour se faire la course – mais huit des plus accessibles et aussi… des plus lentes.

Organisée par le réseau ThEVox, une chaîne YouTube dédiée uniquement à la mobilité électrique, cette course a réuni les Fiat 500, Honda e, Mazda MX-30, MINI Cooper SE, Peugeot e-208, Renault Zoe, Smart forfour et Volkswagen e-up !.

Les huit rivaux à l’occasion (tous ne sont pas rivaux sur le marché) ont des puissances et des poids très différents: le Smart forfour est le moins puissant avec 82 ch et le plus léger avec 1200 kg, tandis que la MINI Cooper S l’a «massacré» avec ses 184 chevaux et la Mazda MX-30 «écrase» avec ses 1645 kg.

Certains résultats sont prévisibles: le moins puissant est le moins rapide et vice versa. Cependant, il y a des surprises dans les résultats finaux de cette course – regardez la Fiat 500, par exemple …

Ce n’est pas du tout course de dragsters plus rapide, pas le plus… fort, mais c’est quand même excitant: