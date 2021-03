«  Course contre le vaccin  » alors que certains États constatent une augmentation des cas de COVID-19

Les taux de COVID-19 évoluent dans la mauvaise direction dans plusieurs États, dont le Michigan, qui a signalé une augmentation des nouvelles infections au cours du mois dernier, alors que d’autres États voient de nouveaux cas se stabiliser, ce qui suscite des avertissements sur une éventuelle augmentation.

Les experts de la santé disent qu’il est trop tôt pour célébrer la victoire sur la pandémie de coronavirus malgré une augmentation de l’accès aux vaccins et des réouvertures à travers le pays.

«Il y a certains États qui reculent maintenant, je crois plus prématurément qu’ils ne le devraient, sur les mesures de santé publique», a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses AUJOURD’HUI. « La très forte baisse que nous avons eue, qui était vraiment une bonne nouvelle, s’est maintenant stabilisée au cours des dernières semaines à environ … 55 000 nouveaux cas par jour. »

Fauci a déclaré que « c’est beaucoup trop élevé pour déclarer la victoire. »

Les États où les nouveaux cas se sont stabilisés ou ont cessé de diminuer sont le Colorado et le Massachusetts.

Vendredi, les responsables de la santé publique du Michigan ont ajouté 3 730 nouveaux cas confirmés et 15 décès, portant le total de l’État à 622 151 infections connues et 15 850 décès. Le nombre de nouveaux cas marque la plus forte augmentation quotidienne pour l’État depuis janvier, lorsque presque tous les États ont enregistré des hospitalisations et des décès records dus au virus.

Dans tout le pays, plus de 29 millions de personnes ont été infectées par le COVID-19 et au moins 541000 sont décédées, selon les chiffres de NBC News.

L’annonce de vendredi est intervenue alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan augmentait la capacité des stades extérieurs et des arénas, permettant jusqu’à 20% de capacité sur les sites avec des protocoles de sécurité établis. Le Michigan a également augmenté les tests hebdomadaires pour les jeunes athlètes âgés de 13 à 19 ans pour participer en toute sécurité aux sports.

« La pandémie a été difficile pour nous tous, mais en restant concentrés sur l’action rapide, en suivant la science et en écoutant les experts, nous pouvons sauver des vies et aider notre économie à se rétablir plus rapidement », a déclaré le gouverneur Gretchen Whitmer dans un communiqué. « L’action d’aujourd’hui est une étape importante vers la normalité, mais il reste encore du travail à faire. »

Au cours des quatre dernières semaines, les cas confirmés de COVID-19 ont affiché une tendance à la hausse dans une grande partie de l’État. Selon les données d’hospitalisation du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, environ 74% des lits d’hospitalisation du Michigan sont actuellement utilisés et 72% des lits des unités de soins intensifs sont occupés.

Le pourcentage de tests positifs a également augmenté au cours des quatre dernières semaines et s’établit désormais à 6,2%, ont déclaré des responsables de la santé publique lors d’un point de presse vendredi.

«Nous sommes revenus là où nous étions», a déclaré le Dr Teena Chopra, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Wayne State University. «C’est notre troisième poussée. C’est une source de préoccupation pour tous ces endroits où les gens ont baissé la garde. »

Jeudi, le Fauci a déclaré que «l’histoire récente a montré» qu’après un plateau dans de nouveaux cas, il y a un potentiel de forte poussée, ce qui s’est produit récemment en Europe.

L’Italie ferme à nouveau tandis que la France ferme région par région et l’Allemagne pèse une autre série de verrouillages. L’Union européenne est également aux prises avec le déploiement de son vaccin COVID-19 alors qu’un certain nombre de pays ont suspendu la distribution du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Aux États-Unis, «ce sera vraiment une course contre le vaccin et une poussée potentielle», a déclaré Fauci. «La bonne partie de cette équation est que chaque jour, entre 2 et 3 millions de personnes sont vaccinées dans ce pays.»

Le Fauci a également averti que certains États avaient assoupli leurs restrictions trop tôt, ajoutant aux préoccupations nationales qu’une autre poussée pourrait être imminente. Parmi les États qui ont assoupli les restrictions et constatent maintenant une augmentation des nouveaux cas, il y a le Michigan, qui connaît une augmentation de 30% des nouvelles infections au cours de la semaine dernière. Le Michigan a maintenant le 5e taux le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19 du pays, ont déclaré des responsables de la santé.

Les chiffres sont particulièrement alarmants, car le nombre de personnes testées pour COVID-19 a également stagné, selon Sarah Lyon-Callo, directrice du Bureau d’épidémiologie et de santé de la population au ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

« Nous voyons une image très différente de celle que nous avions il y a quelques semaines », a déclaré Lyon-Callo lors d’un point de presse hebdomadaire.

Elle a ajouté que « le Michigan se distingue définitivement en termes d’augmentation de nos hospitalisations et de nos taux de cas » par rapport aux autres États du Midwest.

Le Michigan avait mis en place certaines des restrictions les plus sévères du pays pendant une grande partie de la pandémie, mais a commencé à modifier ces mandats en janvier après avoir constaté une diminution des cas pendant l’hiver. Les restrictions ont été encore assouplies début mars, notamment la réouverture des écoles et des restaurants.

Whitmer, qui a été la cible d’attaques de groupes d’extrême droite l’année dernière, a défendu sa décision d’assouplir les règles de sécurité du COVID-19 dans une interview avec la station de radio publique de Detroit WDET.

«Nous savions qu’en remettant les restaurants en ligne pour les repas à l’intérieur, nous verrions une probabilité accrue de propagation, malgré tous les meilleurs efforts de bon nombre de nos restaurateurs», a-t-elle déclaré. «C’est bien sûr le cas. Nous savons que la réengagement du sport créerait la possibilité d’une propagation supplémentaire; nous avons également vu certains de ces événements se produire. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.