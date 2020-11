Courir! Ce sont les 6 téléphones Motorola avec les prix les plus bas ce vendredi noir

Motorola est l’une des plus anciennes entreprises, l’un de ces noms qui nous accompagnent depuis des années avec des appareils légendaires. Maintenant, vous pouvez prendre l’un de ces 6 Motorola en vente pour le Vendredi noir.

Parmi eux, des smartphones aussi différentiels que le Moto G Pro, qui est livré avec un stylet, même des appareils 5G comme le Moto G 5G Plus. Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Motorola Moto E6s

Savoir plus: Motorola Moto E6s

Nous parlons d’un appareil qui arrive avec un écran IPS de 6,1 pouces et une résolution HD +. À l’intérieur se trouve le Helio P22 de MediaTek, chargé de vous donner suffisamment de puissance pour la journée. Ce Motorola a également 2 Go de mémoire RAM, ongle double caméra arrière et une batterie de 3 000 mAh.

Motorola Moto G Pro

Savoir plus: Motorola Moto G Pro

Le smartphone Motorola dispose d’une dalle IPS de 6,4 pouces et d’une résolution Full HD + **. ses style Cela vous aidera à en tirer le meilleur parti, comme nous le voyons dans les appareils Note de Samsung. À l’intérieur de Snapdragon 665, l’une des plus anciennes puces de Qualcomm. Il est très solvant, vous n’aurez aucun problème avec.

Motorola Moto G8

Savoir plus: Motorola Moto G8

Ce Moto G8 intègre un écran IPS de 6,4 pouces et une résolution HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs que nous avons testé le plus ces dernières années, le Snapdragon 665. Vous n’aurez pas de problèmes de performances au quotidien. Le Motorola Moto G8 est également livré avec un triple caméra arrière et une batterie qui atteint 4 000 mAh.

Motorola Moto E7 Plus

Savoir plus: Motorola Moto E7 Plus

L’appareil de Motorola arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. La seule interruption est la petite encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra frontale, elle a donc un Design moderne. Votre cerveau est le Snapdragon 460, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Ce Moto E7 Plus abrite également 2 caméras arrière et une batterie de 5000 mAh

Motorola Moto G9 Play

Savoir plus: Motorola Moto G9 Play

Sur son devant, un panneau IPS de 6,5 pouces et une petite encoche en forme de goutte. Sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 662, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter d’un bon fonctionnement. Ce Motorola Moto G9 Play abrite également 3 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh

Motorola Moto G 5G Plus

Savoir plus: Motorola Moto G 5G Plus

Ce Moto G 5G Plus a un écran IPS de 6,7 pouces et une résolution Full HD + qui occupe tout son front. À l’intérieur se trouve le Muflier 765, l’un des processeurs fabriqués par la société nord-américaine Qualcomm. Il est livré avec des versions de 4 Go et 6 Go de RAM. Ce Motorola a également 4 caméras à l’arrière, une batterie de 5 000 mAh et bien sûr, 5G.

Savoir plus: Les 6 meilleurs mobiles bon marché (100 euros ou moins) à offrir aux offres de Noël

Meilleurs téléphones de qualité-prix

Jeux Android gratuits

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre à Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690

Ce sont les marques qui adopteront le train en marche mobile pliable en 2021

OnePlus Buds Z, analyse: plus pour moins

OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup à parler

Voulez-vous acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfait

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

LG Velvet, analyse: un design haut de gamme, des performances remarquables et un prix pour tous les budgets

LG Wing, analyse: être spécial ne suffit pas

L’entrée Run! Ce sont les 6 téléphones Motorola les plus réduits ce Black Friday a été publié en premier sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂