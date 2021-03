Courez vers le centre d’entraînement de Spotify pour de toutes nouvelles listes de lecture inspirées des célébrités – Spotify

Avez-vous déjà terminé un cours d’entraînement, puis demandez à l’instructeur de lui demander le mix parfait qu’il a joué pendant votre randonnée? Ou peut-être que vous avez eu du mal à créer la liste de lecture parfaite pour vous aider à vous motiver pour une course et que vous souhaitiez que quelqu’un (ou un studio) le fasse pour vous.

Cherchez pas plus loin. Que vous soyez un amateur de gym ou un pro du Pilates, ou que vous vous installiez pour savasana, le Workout Hub de Spotify abrite désormais des listes de lecture de certains des meilleurs instructeurs et marques de fitness, afin que chaque entraînement puisse avoir la bande-son ultime.

Dirigez-vous vers Spotify Hub d’entraînement pour écouter ces toutes nouvelles listes de lecture:

De plus, vous pouvez même vous entraîner sur les mêmes airs que vos célébrités préférées. Consultez les listes de lecture de Dwayne The Rock Johnson et Première Dame Michelle Obama.

L’industrie du fitness en constante évolution a continué à évoluer vers des expériences numériques et virtuelles à la demande.Nous avons donc fait de même en réorganisant nos offres éditoriales de musique de fitness pour aider les consommateurs à transpirer avec la bande-son ultime. Plus tôt cette année, nous avons réintroduit notre Workout Hub, créant une version plus organisée et plus conviviale de notre contenu existant.

Maintenant, avec notre hub encore plus mis à jour, Spotify peut être la destination unique pour les fanatiques de fitness du monde entier. Alors, enfilez vos baskets ou prenez un tapis de yoga, puis montez la musique: il est temps pour votre prochain entraînement.