Courage, jeunesse, une invitation à écouter ce que l’on juge le plus, l’adolescence

Dans une interview exclusive avec Spoiler, le réalisateur et les acteurs du film expriment leurs sentiments sur le véritable protagoniste de l’histoire, la jeunesse.

Nous vivons avec l’idée que le passé était meilleur. Cet attachement à ce que nous considérons comme des années merveilleuses de notre vie, peut nous faire stagner dans la nostalgie de manière néfaste. De quelle manière? Nous motiver à mépriser le présent que vivent et affrontent d’autres personnes de notre âge. Actuellement, ce phénomène se voit clairement dans le rejet et le jugement qui existent envers les jeunes, oubliant même que nous traversons cette étape, ou à défaut, le comparant avec nos jours qui ne reviendront pas et nous croyons qu’ils étaient « corrects », même s’ils n’étaient pas comme ça. .

Avec Courage, les jeunes ! le réalisateur Carlos Armella nous donne l’occasion de réfléchir sur l’adolescence des autres à partir de notre âge adulte, si nous l’avons. Il suffit de comprendre que nous étions aussi des jeunes hommes et femmes désireux de dévorer le monde, mais en même temps de ne pas le subir.

Pour y arriver, Armella développe une comédie non linéaire qui nous montre Martín, Daniel, Dulce et Pedro, quatre jeunes qui grandissent au milieu des épreuves que la vie quotidienne de Mexico enregistre, en plus des complexités d’être un adolescent.

Daniel est un garçon qui devient père très jeune, mais n’a pas peur de sa responsabilité et veut gagner le respect de son partenaire. Martín veut exprimer ce qu’il ressent pour quelqu’un qui perd son souffle et se bat. Pedro parle une langue que d’autres qualifient d’anormal. Dulce est une fille bravade qui veut au fond d’être aimée.

« Maintenant que nous les considérons comme des générations de cristaux, quelque chose se généralise qui ne devrait pas être le cas. Nous avons tendance à cataloguer pour comprendre les choses et nous aimons généraliser pour ne pas entrer dans les subtilités des individus. Nous ne prenons pas le temps de les écouter, d’aborder leurs problèmes. Du point de vue des adultes, nous préférons voir que le jeune a tort et que nous allons bien, nous ne permettons aux jeunes d’entrer dans notre monde adulte que lorsqu’ils sont prêts à s’adapter à nous », Armella commente Spoiler.

Au fil des histoires de ces adolescents, le film s’engage de telle manière qu’il ébranle le fait que leur petit grand univers subit un changement radical et que les situations deviennent incontrôlables. Face à ce scénario, le spectateur a la possibilité de se demander à quel point nous, les adultes, sommes hostiles à un adolescent et pourquoi nous refusons de l’écouter.

« Daniel représente malheureusement une grande partie de la population, beaucoup d’adolescents sont parents dès leur plus jeune âge. Mon personnage est un garçon qui veut prendre ses responsabilités, mais au final c’est un garçon, il ne sait pas comment le faire. Je suis chargé de capturer quelque chose de réel qui arrive à un parent, un voisin ou un ami, qui est de trouver un moyen de gagner de l’argent en n’ayant pas de stabilité. Dans ce cas, je le fais en tant que chauffeur de taxi », parle de Mario Palmerín, acteur qui personnifie Daniel.

Ce film atteint les salles de cinéma dans un contexte socioculturel où nous, les adultes, avons construit une confrontation avec la jeunesse qui a pour répercussion une croissance constante de l’intolérance. En ce sens, Pedro symbolise le choc générationnel d’une époque où tout nous met en colère.

« Il y a des gens qui sont prêts à écouter, il y a des gens qui ne le sont pas. En fin de compte, chacun a le droit d’être soi-même. Si vous devez parler dans une langue inventée pour être vous-même, faites-le. Tu dois être patient. Si vous allez parler dans une langue que personne ne localise, soyez patient avec ceux qui ne vous comprennent pas. Et si quelqu’un d’autre parle dans une autre langue que vous ne comprenez pas, soyez patient. Nous n’avons rien à imposer à personne », partage Iñaki Godoy, acteur qui représente Pedro.

Bon courage les jeunes ! C’est une proposition qui fonctionne également comme un divertissement de pop-corn, cependant, avec la possibilité de mettre sur la table la question de l’action envers les jeunes.