Couples fictifs qui auraient dû se séparer par l’épilogue

Les films et les médias ont pour habitude de nous présenter des couples qui, pour le lecteur, sont insatiables. Ils sont uniques, énergisants et excitants; ils sont dans la relation dans laquelle nous aspirons tous à être. Comme nous le savons tous, cependant, il vaut mieux laisser de côté certaines romances cinématographiques et médiatiques. Voici quelques exemples de couples dans des films qui auraient probablement dû se dire au revoir avant que le générique ne commence à rouler.

Photo : Jackson Simmer/Unsplash

Bill et Jo, Twister

Excellent film, mais si vous vous attendez à ce que cette romance dure, vous avez plus d’espoir que moi. Cette romance est un véritable accident de voiture. Ils divorcent, traversent une crise et se retrouvent. Si vous me demandez, résoudre un mariage brisé par la présence d’une crise ressemble exactement au genre de solution temporaire qui ne se concrétisera plus ou moins jamais. S’il y avait un Twister 2, il faudrait les scinder pour le rendre crédible !

Stefan et Caroline, Vampire Diaries

Bien que tomber amoureux de notre ami le plus proche soit un trope commun, cela fonctionne rarement pour les gens. Dans ce film, tout l’angle de tomber amoureux semble être une coïncidence. Appelez-nous austères, mais des choses comme celle-ci fonctionnent rarement de cette façon. Ils manquent de l’étincelle et de la chimie que l’on attendrait d’une telle relation, et cela ressemble à quelque chose pour lequel les deux sont plus ou moins réglés, par opposition à un véritable amour plutonique majeur.

Photo : @gogrease/unsplash

Sandy et Danny, graisse

OK, ils pourraient donc être considérés comme l’une des plus grandes romances cinématographiques de tous les temps, mais soyons clairs : cela ne fonctionnerait jamais dans la réalité. Quand on y regarde de plus près, Danny et Sandy ne sont pas faits l’un pour l’autre. Sandy se transforme essentiellement en une nouvelle personne pour convenir à Danny, et les drapeaux rouges retentissent plus ou moins tout au long du film. C’est une superbe montre, mais ce n’est pas une romance qui durerait heureusement pour toujours !

Selon vous, quels sont les exemples les plus flagrants lorsqu’il s’agit de regarder des romances cinématographiques ? Selon vous, qui n’aurait jamais duré plus qu’il n’a fallu le temps pour que les crédits roulent? Nous pouvons penser à quelques autres, mais qu’en est-il de vous ?