La coupe menstruelle est une véritable révolution dans la vie des femmes étant donné qu’elle est pratique et saine. En respectant les conditions d’hygiène, elle peut véritablement simplifier la vie des femmes pour faire disparaître les appréhensions à l’approche des règles. Qu’est-ce que c’est et où se la procurer ? Les réponses à ces questions dans cet article.

Présentation de la cup bio

La coupe menstruelle, communément appelée cup, a été conçue en 1933 aux États-Unis. Elle est en fait un récipient qui recueille le flux évacué par le vagin durant le cycle menstruel de la femme. Ce réceptacle de forme de cloche est allongé et se place à l’intérieur du vagin. La cup est en silicone, elle est donc :

Hypoallergénique ;

Souple et simple d’utilisation ;

Respectueuse envers l’environnement.

Intéressons-nous de plus près aux avantages de la cup bio.

Les raisons d’opter pour la cup bio

Ce dispositif féminin de protection hygiénique présente plusieurs avantages :

Une cup menstruelle hypoallergénique

Le silicone médical qui compose la cup est hypoallergénique, ce qui veut dire que la cup menstruelle bio est biocompatible avec les peaux et muqueuses féminines. Elle respecte la flore vaginale lorsqu’elle est bien utilisée. La cup est douce et souple à l’opposé des serviettes hygiéniques irritantes pour les lèvres ou aux tampons puisque celle-ci :

Contrairement aux serviettes et aux tampons, n’est pas en contact avec certaines substances toxiques, voire cancérigènes ;

Empêche les bactéries d’adhérer de par sa composition.

La cup bio est une protection confortable

Vous pouvez être tranquille, la cup bio assure une protection d’environ 6 heures, elle vous évite les éventuelles fuites. Vous pouvez poursuivre toutes vos activités même sportives et ce :

Sans être gênée par quelques écoulements ;

Sans être embarrassée par des odeurs, car le silicone est une matière inodore.

La cup bio pour plus d’espace dans vos placards

En vue de sa petite dimension, la cup bio est discrète et se glisse facilement dans votre placard, tiroir ou votre valise. Fini l’encombrement causé par les serviettes et les tampons ! Autre avantage et pas des moindres, vous n’aurez plus à refaire votre stock de protections périodiques !

Économisez vos sous avec la cup bio

Les protections à usage unique demandent des dépenses astronomiques, statistiquement :

1 mois = 22 serviettes hygiéniques et tampons dans le cycle d’une femme environ ;

1 an = 264 serviettes hygiéniques et tampons ;

10 ans = 2 640 serviettes hygiéniques et tampons ;

Les serviettes et les tampons hygiéniques sont destinés à être utilisés et jetés, ce qui engendre d’importants déchets nuisibles à notre environnement.

Imaginez les économies que vous réaliserez avec une seule cup menstruelle bio qui peut durer jusqu’à 10 ans !

Une cup menstruelle bio écologique

Acheter une seule coupe menstruelle bio qui dure 10 ans va dans un sens de logique « zéro déchet », le silicone médical de la cup menstruelle bio :

N’émet aucune toxine ;

Même brûlée, la cup bio n’émettra aucune vapeur d’eau contrairement au plastique qui dégage des gaz nocifs.

Finies les protections périodiques à jeter chaque mois ! De plus, la cup est souvent présentée dans un simple emballage en carton, recyclable. Cette coupe simplifie votre vie sans nuire à l’environnement !

Conseils d’utilisation de la cup bio

Pour avoir une efficacité optimale, il faut bien savoir utiliser sa cup bio :

En premier, il suffit de plier et d’insérer la cup, elle se déplie à l’intérieur du vagin et se positionne bien grâce à une ventouse ;

Elle peut être portée de 6 jusqu’à 12 heures selon l’importance des flux ;

Ensuite, il est essentiel de la vider dans les toilettes, la rincer à l’aide de l’eau et la réinsérer ;

Entre chaque cycle, soit à la fin des règles, il faut la stériliser en la plongeant dans une casserole d’eau bouillante pendant quelques minutes (6 à 7 minutes).

Où se procurer la cup bio ?

La cup bio est disponible sur différents points de vente, notamment dans des magasins bio, au niveau de la pharmacie ou bien sur certains sites spécialisés en faisant des recherches sur le Net.

L’acheter au niveau de la pharmacie peut être plus intéressant, le pharmacien, étant un professionnel de la santé, pourra mieux vous conseiller.

Vous savez tout de la cup bio, de ses points de vente, de ses avantages écologiques, économiques et pratiques. Il vous suffit d’être à l’aise avec votre corps pour l’utiliser au mieux. Finis les désagréments pendant les règles et stop aux déchets, la cup bio peut révolutionner votre vie de femme !