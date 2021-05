Couleurs Sonic: Vitesses ultimes sur PS4 en septembre

Seagate Game Drive for PS4 STGD2000200 - disque dur - 2 To - USB 3.0

Capacité permettant de stocker plusieurs jeuxPort USB 3.0 ultra-rapide pour jouer à vitesse réelle sans limitation, comme si vous utilisiez le disque d'origine de votre PS4Connexion directe sur l'un des ports USB de votre console PS4Configuration guidée rapide depuis la PS4Conçu pour les jeux sur PS4Configuration et portabilité facilitées pour plus de mobilité Seagate Game Drive for PS4 STGD2000200 - Disque dur - 2 To - externe (portable) - USB 3.0 - noir - pour Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim - Offre exclusivement réservée aux professionnels