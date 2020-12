Côté B « Ft. Big Sean, 2 Chainz, Lil Twist, Rich The Kid et Euro

Nous connaissions la version deluxe de Pas de plafond 3 était en route après que Big Sean ait partagé un extrait de son ajout à l’album, et maintenant il est arrivé. Il y a quelques semaines, Lil Wayne a partagé le dernier épisode de sa série bien-aimée qui a tourné en boucle, et maintenant le rappeur acclamé est de retour avec 14 titres supplémentaires. Cette fois-ci, Weezy a appelé le Détroit 2 animateur, Rich The Kid, Euro, Lil Twist et 2 Chainz pour l’aider.

En plus de ses sorties musicales, Lil Wayne a fait la une des journaux sur ses batailles juridiques. Le rappeur a récemment plaidé coupable à une accusation fédérale d’arme à feu découlant d’un incident survenu l’année dernière. Alors qu’il regarde plus de 10 ans de prison, les fans espèrent que l’icône du rap recevra une peine clémente afin qu’il puisse sortir son prochain album. Je ne suis pas un être humain III en pleine vigueur. Courant Pas de plafond 3 côté B et partagez vos pensées.

Tracklist

1. Tyler Herro avec Big Sean

2. Layway

3. Bas vers le bas

4. Throat Baby ft. Rich The Kid

5. La belle et la bête

6. Beurre d’arachide

7. Pop Off

8. Ring Ring ft. Euro

9. Baggin

10. Brûleur

11. Somme à prouver

12. Ces houes

13. Ma chambre avec Lil Twist

14. Hit Different ft. 2 Chainz